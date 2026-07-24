Какой была Полтава в 80-х: фото с высоты

Крестовоздвиженский женский монастырь – одна из главных достопримечательностей Полтавы, украшающая Монастырскую гору еще со времен казацкой эпохи. Он был основан по инициативе и на средства казацкой старшины в 1650 году в честь победы казаков над войсками Речи Посполитой.

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Монастырь (тогда ещё мужской), который начали возводить в лесной гуще над рекой Рогозной, со временем разросся до большого комплекса. Аэрофотоснимок монастыря, сделанный в 1980-е годы, опубликовала Facebook-группа "Старая Полтава".

Сначала все постройки здесь были деревянными. Однако в 1699 году генеральный судья Запорожского войска Василий Кочубей распорядился возвести каменный собор. Меценатами строительства также выступили гетманы Иван Самойлович и Иван Мазепа. Однако после казни Кочубея по приказу Мазепы в 1708 году строительство остановилось. Достроил собор уже после Полтавской битвы сын казненного – полтавский полковник Василий Васильевич Кочубей. В целом строительство длилось целое десятилетие – с 1689 по 1709 год.

Крестовоздвиженский собор построен по образцу Спасо-Преображенского собора Мгарского монастыря в Лубнах и является ярким образцом украинского барокко эпохи Гетманщины. Освящен собор был только в 1750-х годах.

В те же годы к югу от собора построили каменную отапливаемую трапезную со Свято-Троицкой церковью. Оригинальное сооружение до наших дней не сохранилось и было восстановлено уже в 1999 году.

В течение последующих веков монастырский ансамбль претерпевал неоднократные изменения и достройки. Собор существенно пострадал в годы Второй мировой войны и впоследствии восстанавливался. Сегодня сохранившийся архитектурный комплекс является памятником национального значения – уникальным свидетельством расцвета украинского церковного зодчества XVIII века.

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