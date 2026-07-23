Какими были Черновцы в начале ХХ века: архивные кадры

На рубеже XIX и XX веков буковинский город Черновцы переживал серьезную трансформацию. В начале австрийского господства здесь преобладали деревянные дома и кривые улицы, но вскоре их начали заменять изысканные и современные для той эпохи каменные постройки и широкие дороги.

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Черновцы все чаще сравнивали с Веной. И это было не преувеличением. Довольно очевидные доказательства этого опубликовало Facebook-сообщество "Путешествие по старой границе", которое показало несколько фотографий, сделанных в первом десятилетии XX века.

Точкой отсчета новой жизни Черновцов принято считать 1780 год, когда австрийская администрация построила на площади Святого Креста первый каменный дом в городе – так называемый Генеральский дом. На снимке он расположен слева. Сейчас это улица Школьная, 1. Здание было построено как центр власти: сначала здесь разместились военная администрация и суд, позже – окружная канцелярия и краевой суд. Во дворе устроили школу верховой езды, а в залах давали концерты и спектакли. Одно здание выполняло множество важных функций, и это уже был серьезный шаг к будущей трансформации города.

Настоящий размах строительный импульс набрал в середине XIX века. В 1843-1847 годах по проекту архитектора Андреаса Микулича на Центральной площади выросла ратуша – трехэтажное здание с пятидесятиметровой башней в стиле позднего классицизма. На этой фотографии мы видим ее в глубине кадра. На башне установили часы, а позже городской голова Антон Кохановский подарил городу еще одни – они разместились над парадным входом. Сейчас каждый день в полдень с башни раздается мелодия песни "Марічка". Ратуша окончательно закрепила за площадью статус сердца Черновцов.

На рубеже XIX и XX веков градостроительная деятельность вышла на новый уровень. Именно тогда в европейской архитектуре воцарился модерн, который в Австро-Венгрии получил название "венская сецессия". И Черновцы не остались в стороне. В 1905 году здесь появился роскошный городской театр, построенный в стиле необарокко. Великолепный, с четырьмя декоративными колоннами и сложным фронтоном, он сразу стал предметом восхищения – даже венские публицисты отмечали его как украшение города. Сегодня здесь работает музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской.

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