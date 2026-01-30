Какой была Одесса в начале XX века: увлекательные открытки

Одесса – это настоящая жемчужина Украины, которая сегодня является административным центром одноименного района и области. Будучи третьим по численности населения городом страны после Киева и Харькова, она уверенно держит статус крупнейшего морского торгового порта государства.

Видео дня

Одесса издавна славится как мощный культурно-образовательный, туристический и транспортный центр, привлекающий путешественников своей уникальной атмосферой. Город расположен непосредственно на живописном побережье Черного моря, что исторически определяло его развитие как "южного окна" в мир.

В начале прошлого века Одесса была настоящим космополитическим великаном, где пересекались судьбы представителей десятков национальностей. Именно этот колорит и величие отражены на недавно обнародованных исторических открытках.

Недавно в популярном тематическом Facebook-сообществе "Старая Одесса" была опубликована уникальная подборка ретро-фотографий и почтовых карточек начала XX века. Эти кадры зафиксировали аутентичные виды из разных уголков города, однако наибольшую ценность представляют ракурсы, снятые непосредственно с моря.

На старых открытках можно разглядеть фасады домов, возвышающихся над портом, и тогдашнюю портовую жизнь, которая бурлила в ожидании торговых судов. Эти открытки помогают реконструировать визуальный облик города до разрушительных событий мировых войн.

Между величием и революционным пламенем

По состоянию на 1900 год Одесса была мегаполисом мирового уровня с населением около 450 тысяч человек, занимая четвертое место по количеству жителей в российской империи. Однако уже через пять лет город оказался в водовороте кровавых событий революции 1905-1907 годов.

Одним из самых драматичных моментов стало восстание матросов на панцернике "Князь Потемкин-Таврический", который прибыл в одесский порт. Захват судна перерос в масштабные беспорядки на суше: толпа грабила и жгла портовые склады, что привело к колоссальным убыткам в 10 миллионов рублей и гибели до тысячи человек. К тому же этот период омрачился жестокими антиеврейскими погромами, которые унесли жизни сотен жителей.

Несмотря на политическую нестабильность, Одесса оставалась центром украинского национального возрождения. В 1906 году здесь начало деятельность общество "Просвита", которое занималось библиотекой и музеем, а Александр Грушевский читал лекции по украиноведению в университете.

К сожалению, под давлением столипинского режима в 1908 году деятельность общества начали ограничивать, запретив даже украинские песни и рефераты, что в конце концов привело к закрытию организации в 1909 году.

Технологический прорыв и борьба за независимость

После завершения революционных потрясений город начал стремительно восстанавливаться, чему немало поспособствовала выставка 1910 года. Важной вехой стал запуск электрического трамвая при содействии Бельгийского анонимного общества, которое проложило 80 километров путей через весь центр. В 1913 году культурная жизнь города обогатилась открытием Одесской консерватории, которая впоследствии стала одним из ведущих музыкальных заведений.

Начало Первой мировой войны в 1914 году сменило патриотический подъем одесситов на тревожное ожидание, особенно после обстрела города турецкими миноносцами. В октябре 1917 года Одесса официально вошла в состав Украинской Народной Республики, став ареной ожесточенной политической и военной борьбы.

В течение следующих нескольких лет власть в городе менялась много раз: от войск Центральной Рады и большевиков до сил Антанты и "Добровольческой армии" Деникина. Окончательно советская власть утвердилась в Одессе в феврале 1920 года.

OBOZ.UA предлагает посмотреть архивные фотографии из Одессы 60-х годов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.