Одесса — это крупный город на побережье Черного моря, являющийся административным центром Одесской области и района, и третий по численности населения в Украине. Первые поселения на этой территории достигают времен древнегреческих колонистов (около VII века до н. э. — III века н. э.).

Существует две основные версии относительно даты основания города: первая, основанная на упоминании о Коцюбиев в 1415 году, и традиционная, датированная 2 сентября 1794 года, связанная с началом отсчета города в Российской империи. Впоследствии исследователи, в частности Алексей Маркевич, начали указывать на 1415 год как на возможный год основания, связывая начало истории города с татарским Хаджибеем.

В 1990–2000-х годах эта версия была активно поддержана рядом украинских историков. С 1920 года город вошел в состав СССР, пережив послевоенный упадок, сопровождавшийся массовым выездом интеллигенции за границу. Несмотря на это, состоялось открытие значимых культурных, образовательных и научных учреждений, таких как Одесский национальный морской университет, а также, например, в 1936 году открылся Центральный стадион "Черноморец".

В период Второй мировой войны Одесса пережила 73-дневную оборону от немецко-румынских войск (с 5 августа по 16 октября 1941 года). Несмотря на превосходство противника в артиллерии и личном составе, защитники города оказали ожесточенное сопротивление. Даже в условиях постоянных бомбардировок, местные предприятия продолжали работать на нужды армии. После выхода к морю немецко-румынских войск, город оказался в полуокружении, а его эвакуация оказалась неудачной.

После захвата, с 17 октября 1941 года, Одесса стала центром румынского губернаторства Транснистрия, где функционировало как советское, так и украинское националистическое подполье. В конце концов, 10 апреля 1944 года город был освобожден советскими войсками Третьего Украинского фронта, за что впоследствии Одесса получила звание "города-героя".

Послевоенное восстановление и 1960-е годы

После возвращения советской власти началась масштабная работа по восстановлению разрушенных сооружений. Уже к 1948 году были отстроены важнейшие промышленные и портовые объекты, а также запущены новые крупные предприятия. С 1950-х годов акцент сместился на развитие строительного дела, что привело к появлению новых городских районов. В 1968 году был построен современный морской порт на Новом молу, а к 1975 году жилой фонд города достиг рекордного количества квадратных метров, что вдвое превышало показатели 1940 года.

Несмотря на развитие промышленности и строительство новых микрорайонов, исторический центр города почти не восстанавливался. Это привело к упадку многих памятников архитектуры и коммуникаций, а сама Одесса постепенно теряла свое былое значение "Южной столицы империи", получая неофициальный статус провинциального города. Советская власть также осуществляла политику, направленную на изменение местных ценностей, что проявлялось в уничтожении исторических храмов, кладбищ, переписывании истории и искажении фактов о лицах, которые способствовали созданию европейского города.

Варварское отношение к культурному наследию и общечеловеческим ценностям усиливало массовый выезд интеллигенции, что значительно повлияло на культурный упадок. Примером такого отношения является судьба собора святого Павла, религиозного центра местных лютеран, который после войны не был восстановлен как церковь. Помещение использовали как спортивный зал, а после пожара 1976 года, произошедшего в ночь на День Победы, памятник архитектуры превратился в руины.

В 1977 году состоялось торжественное открытие литературного музея во дворце Гагариных, что стало положительным сдвигом в сохранении культурного наследия. Однако общее состояние исторической части города оставалось сложным. С провозглашением независимости Украины в 1991 году, многие промышленные предприятия были вынуждены закрыться или работать на неполную мощность.

Это было вызвано разрывом экономических связей с бывшими советскими республиками и неспособностью приспособиться к новым экономическим условиям, что стало завершением длительного периода советского влияния на город.

