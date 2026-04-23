Какими Сумы были в 70-х годах: архивные фото

Архивные фотографии позволяют увидеть, какой была жизнь в Сумах более полувека назад. На фотографиях 1970-х годов зафиксированы центральные улицы, площади и знаковые сооружения города, которые сегодня имеют уже другой вид или другое название.

Это не просто кадры из прошлого, а настоящая история городского развития. Они напоминают, как менялась архитектура, транспортная система и общественное пространство. Благодаря таким фото современные жители могут сравнить знакомые места тогда и сейчас.

Дом связи на Ильинской

Одной из опубликованных фотографий стал Дом связи на улице Ильинской, фото датировано 1977 годом. В тот период такие учреждения играли важную роль в повседневной жизни горожан, ведь именно здесь работали почта, телефонная связь и другие необходимые сервисы.

Здание отличалось характерной для того времени архитектурой и было важной частью центрального района города.

Красная площадь, которая снова стала Покровской

На фото 1972 года изображена тогдашняя Красная площадь – сейчас это Покровская площадь, одна из главных исторических локаций Сум. Свое современное название она получила в честь Покровской церкви, которая когда-то стояла здесь и была важной духовной доминантой города.

В прошлые века площадь была средоточием торговли и ярмарок. Здесь кипела жизнь, а рядом располагались храмы и базар. В XX веке сакральные сооружения были уничтожены советской властью, а площадь переименовали. Только в независимой Украине городу вернули историческое название, а рядом с местом разрушенного храма появилась часовня в память о прошлом.

Харьковский мост

Отдельное внимание привлекает фотография Харьковского моста конца 1970-х годов. Именно тогда мост приобрел современные очертания после масштабного расширения. Предыдущее сооружение уже не справлялось с транспортной нагрузкой, поэтому город нуждался в новом решении.

Во время реконструкции к существующей конструкции достроили еще одну часть, после чего объединили их в один широкий мост. Благодаря этому движение транспорта стало значительно удобнее, а пропускная способность центральной части города возросла.

Улица Харьковская

На еще одном архивном кадре можно увидеть улицу Харьковскую второй половины 1970-х годов. Уже тогда она была важной транспортной артерией Сум, соединявшей разные районы города.

Старые фотографии помогают не только вспомнить прошлое, но и лучше понять путь развития города. Они сохраняют атмосферу эпохи, показывают знакомые места без современной застройки и дают возможность увидеть, как менялись Сумы с годами. Именно поэтому такие архивы остаются ценной частью городской памяти.

