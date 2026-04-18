Какими были Сумы в 60-х: атмосферные фото города

В соцсети Facebook появилась новая подборка архивных фотографий Сум, которая заинтересовала жителей города и поклонников истории. Фотографии опубликовало сообщество "Сумы – история города", посвятив их центральному скверу в начале 1960-х годов.

Кадры передают атмосферу послевоенного времени, когда жизнь была скромной, но люди радовались миру и простым ежедневным вещам. Для многих горожан эти фото стали поводом вспомнить детство, семейные прогулки и особое настроение того времени. Архивные снимки также напомнили, как менялось одно из самых известных общественных пространств Сум на протяжении десятилетий.

Центральный сквер в Сумах в начале 60-х годов

Подборка старых фотографий посвящена Центральному скверу, который сегодня хорошо знаком сумчанам как сквер имени Тараса Шевченко. На фото можно увидеть, каким было это место более шестидесяти лет назад – опрятные аллеи, открытое пространство и неторопливая городская жизнь.

Публикация вызвала оживленные обсуждения в соцсетях, ведь для старшего поколения эти кадры стали настоящим путешествием в юность, а для младших – возможностью увидеть город совсем другим.

Местные жители вспоминают, что послевоенные годы были непростыми: люди много работали, жили скромно, а выбор товаров оставался ограниченным. В то же время в обществе чувствовался подъем, ведь после тяжелых времен вернулась мирная жизнь.

Особенно теплыми остались воспоминания о семейных выходных. В воскресенье семьи отправлялись в центр города, гуляли по скверам, лакомились мороженым, сладкой ватой, пили лимонад и проводили время в парке или у реки.

История сквера Шевченко

Сквер имени Тараса Шевченко расположен на улице Соборной в центре Сум. По первому генеральному плану города на этом месте должен был появиться административно-деловой центр, однако территорию так и не застроили.

Общественное пространство сформировалось во второй половине XIX века. Впоследствии вокруг него появились важные городские здания, среди которых казначейский банк, женская гимназия и гостиница.

Сейчас сквер остается одним из узнаваемых мест города. Его окружают здания бывшей женской гимназии, современного Дворца детей и юношества, а также учебные корпуса.

В центре установлен памятник Тарасу Шевченко. Также в сквере расположен мемориал в честь студенческих протестов 2004 года, что придает этому месту не только исторический, но и символический вес.

