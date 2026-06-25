Какими были Сумы в 80-х: архивные фото

Площадь с фонтаном всегда будет центром притяжения в любом городе, даже самом маленьком. В Сумах таким центром является Театральная площадь.

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Фото того, как выглядело это место в 1980-е годы, опубликовали в Facebook-сообществе "Сумы – история города". Интересно, что эта часть областного центра с тех пор не претерпела кардинальных изменений.

Формирование облика Театральной площади в Сумах началось в период активного развития городского пространства в конце XIX – XX веках. Ее появление напрямую связано с расширением города и необходимостью интенсификации культурной жизни.

Изначально эта территория не имела современного вида и выполняла скорее функцию открытой городской площадки. Активное формирование площади началось в период, когда Сумы превращались в важный административный и торговый центр региона. Решающим этапом стало возведение театрального здания, которое и дало название площади. Речь идет о Сумском национальном академическом театре драмы и музыкальной комедии имени М. С. Щепкина – одном из старейших культурных учреждений города. Он был построен в 1980 году по проекту архитектора Степана Слипца.

Архитектурное оформление площади, завершенное в те годы, соответствовало стилистическим подходам той эпохи – с акцентом на монументальность и открытость пространства. Площадь украсил большой фонтан, ставший доминантой ансамбля.

После обретения Украиной независимости площадь сохранила свою культурную функцию, но в то же время стала более открытой для повседневной жизни горожан. Здесь проходят концерты, фестивали, общественные мероприятия, а также неформальные встречи. Пространство вокруг театра постепенно модернизируют, сочетая историческую застройку с современными элементами благоустройства.

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