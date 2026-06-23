Какой была Сорочинская ярмарка в 80-х: архивное фото

История Сорочинской ярмарки уходит корнями в XVIII век. Она возникла в селе Великие Сорочинцы на Полтавщине как одна из многих региональных торговых площадок, где крестьяне, ремесленники и купцы могли продавать свои товары.

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Пересечение многих торговых путей делало Великие Сорочинцы удобным местом для проведения ярмарки в конце лета. Настоящим символом местную ярмарку сделал писатель Николай Гоголь, но советская власть превратила это важное мероприятие в свою агитку. Как она выглядела, показали в Facebook-сообществе "Старая Полтава".

Исторически Сорочинская ярмарка имела чисто практическое значение – здесь продавали скот, зерно, ткани, ремесленные изделия, а также различные предметы быта. Однако со временем она начала превращаться не только в место торговли, но и в настоящий фестиваль с развлечениями и общением.

Пик расцвета ярмарки пришелся на первую половину XIX века. Уроженец Великих Сорочинцев Николай Гоголь очень ярко описал это событие в своих произведениях. Так ярмарка превратилась в настоящее культурное явление. Здесь звучала музыка, выступали народные артисты, устраивались театрализованные представления. Поэтому ярмарку ждали весь год и специально к ней готовились.

В XX веке, после установления советской власти, ярмарка претерпела существенные изменения. Традиционная торговля постепенно утратила свою первоначальную роль, поскольку экономическая система СССР не предусматривала свободного рынка в классическом понимании. Многие ярмарки вообще прекратили свое существование или были значительно ограничены.

Впрочем, с 1966 года традицию ярмарок начали постепенно возрождать, но в ином формате. Сорочинская ярмарка стала выполнять скорее идеологическую и культурно-пропагандистскую функцию. Вместо активной торговли акцент был сделан на демонстрации достижений народного хозяйства, колхозов и промышленности. Ярмарка стала частью официальных праздничных мероприятий, где демонстрировались "успехи" советской системы. Именно это мы и видим на опубликованном кадре.

После обретения Украиной независимости ярмарка обрела новую жизнь. В 1999 году президентским указом ей был присвоен статус национальной. А содержание мероприятия постарались приблизить к первоначальному — продажу продуктов свежего урожая совместили с торговлей изделиями народных промыслов и выступлениями фольклорных исполнителей. Впрочем, на время российско-украинской войны его проведение пришлось приостановить из соображений безопасности.

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