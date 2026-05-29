Какими были Сумы в 60-х: архивные фото

В сети опубликовали подборку архивных фотографий Сум, сделанных в 1960-х годах. Черно-белые фотографии позволяют увидеть, каким был город несколько десятилетий назад и как выглядели его центральные улицы и известные архитектурные объекты.

На кадрах можно узнать Красную площадь, центральный сквер и старинные здания, которые стали частью истории города. Особое внимание пользователей привлекла усадьба графини Параски Штерич, которая и сегодня остается одной из самых интересных исторических локаций Сум. Архивные фото вызвали волну ностальгии и интерес к истории города среди местных жителей.

Какие локации попали на архивные фотографии

Среди опубликованных фотографий можно увидеть Красную площадь Сум в 60-х годах, центральный сквер и Воскресенскую церковь. Эти места были важными частями городской жизни и остаются узнаваемыми для нескольких поколений горожан.

Отдельное внимание уделили старинной усадьбе на Басах, которая отличается необычной архитектурой и богатой историей. Здание с башней, стрельчатыми окнами и элементами псевдоготики выглядит особенно атмосферно на старых фотографиях.

История усадьбы графини Параски Штерич

Имение в районе Басы графиня Параска Штерич получила в наследство в конце XVIII века от своего отца Михаила Донец-Захаржевского. Для создания дворца пригласили архитектора Александра Палицына, который спроектировал асимметричное здание в псевдоготическом стиле – редком для Слобожанщины того времени.

Позже усадьба неоднократно меняла владельцев, а в 1890-х годах ее реконструировали в стиле английской неоготики по проекту архитектора Карла Шольца. В разные годы имением владели представители известных семей, среди которых Борис Золотницкий и Самуил Штейнер.

Сегодня историческая усадьба сохранилась и используется как санаторий-профилакторий Сумского государственного университета. Несмотря на изменения времени, здание до сих пор остается одной из архитектурных жемчужин Сум и напоминает о прошлом города.

