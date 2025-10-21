Каким Чернигов был во времена оккупации: фото 40-х годов

В сети появилась подборка уникальных старых фотографий Чернигова, отражающих жизнь города в период 1940–1943 годов, большую часть которого составляла немецкая оккупация. Начало немецко-советской войны в 1941 году стало катастрофой для Красной армии: войска Вермахта стремительно продвигались вперед, уничтожая советские части и беря их в кольцо.

Уже через неполные три месяца после начала боевых действий, а именно 9 сентября 1941 года, Чернигов оказался под контролем захватчиков на долгие два года. Судьба города решалась в ходе масштабной немецкой операции, направленной на уничтожение Юго-Западного фронта и захват Киева, где большое значение уделялось окружению советской армии между Днепром и Десной.

Битва за Чернигов

Первые отголоски войны "пришли" в Чернигов еще 27 июня 1941 года, когда на железнодорожную станцию упали первые немецкие бомбы. Сначала горожане реагировали на вражеские налеты с интересом, сбегаясь подбирать обломки, но это быстро прошло, и вскоре при звуках сирены люди уже спешили в укрытия. Настоящим адом для города стали трое суток, с 23 по 25 августа 1941 года, когда немецкая авиация осуществила массированные "ковровые" бомбардировки жилых кварталов. Чернигов пылал: огонь охватил значительную часть центра, пострадали храмы, здание госархива, а сотни людей погибли и были ранены. После этих бомбардировок исторический центр превратился в руины.

Под постоянными атаками и разрушениями, люди начали массово покидать Чернигов, ища убежища в окрестных селах или двигаясь на Восток. Печальным фактом является то, что после эвакуации жителей, в заброшенный город хлынули мародеры из близлежащих сел. Тем временем в ночь на 28 августа, на подступах к Чернигову начались ожесточенные бои: советские войска отчаянно пытались остановить наступление врага, но вынуждены были отступать под давлением превосходящих сил. Финальная трагедия произошла 9 сентября, когда отряды прикрытия, отступавшие по правому берегу Десны, попали под прицельный огонь немецкой пехоты, которая заблаговременно заняла высоты.

Оккупационный режим и его ужасные последствия

После захвата города немецкими войсками, на Черниговщине был установлен максимально жестокий оккупационный режим: местное население облагалось многочисленными налогами и привлекалось к принудительным работам. Карательные отряды СС регулярно проводили мероприятия террора, пытая, убивая и насильно вывозя людей на работы в Германию. Этот террор вызвал закономерное сопротивление: черниговцы массово вступали в ряды партизанских отрядов и принимали участие в подпольном движении.

Уже с сентября 1941 года в области действовало пять крупных партизанских отрядов, которые постоянно наносили удары по врагу, оттягивая на себя значительные силы регулярных немецких войск. Со временем эти отряды разрослись в мощные соединения, с которыми оккупационная власть была вынуждена считаться. Заметим, что в 1943 году на Черниговщине действовало уже более 20 тысяч партизан.

Освобождение Чернигова произошло в сентябре 1943 года в рамках Черниговско-Припятской операции, когда 21 сентября областной центр был отбит войсками 13-й армии Центрального фронта. Последствия двухлетней оккупации и ожесточенных боев оказались катастрофическими: Чрезвычайная комиссия зафиксировала, что в городе было разрушено 1740 жилых домов, что составляло почти 70% жилого фонда. В целом пострадало более 4 тысяч сооружений, а Чернигов вошел в пятерку наиболее разрушенных городов СССР.

Человеческие потери были не менее ужасными: за два года оккупации в области погибло более 130 тысяч человек, из них около 5 тысяч непосредственно в городе. Кроме того, на работы в Германию было вывезено около 40 тысяч жителей области, а в боях с захватчиками полегло еще 135 тысяч черниговцев. Если в начале 1941 года население Чернигова составляло около 40 тысяч человек, то к моменту освобождения в 1943 году в городе осталось чуть более 10 тысяч жителей.

