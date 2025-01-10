Каким было Запорожье в 50-х: подборка исторических фото

Запорожье – город, имеющий давнюю историю. Его судьба тесно связана с казачеством. Запорожская Сечь, расположенная на островах Днепра, была центром создания национального самосознания и государственности. Здесь казаки защищали украинские земли от захватчиков, вели активную торговлю и создали уникальную культуру.

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После разрушений Второй мировой войны Запорожье переживало сложный период восстановления. А в 1950-е стали временем активного восстановления промышленности, инфраструктуры и жилищного фонда города. В сети показали уникальные фото города 70-летней давности.

Центральным элементом экономики Запорожья была металлургия. Возобновили работу заводы "Запорожсталь", "Днепроспецсталь" и другие.

Заводы города производили сельскохозяйственную технику, оборудование для металлургической промышленности.

Отстраивались железнодорожные и автомобильные пути, развивалась речная транспортная система.

Начали появляться новые жилые массивы, такие как Вознесенка, Космический, Шевченковский.

Был построен Концертный зал имени Михаила Глинки, а также школы, техникумы, университеты.

Жизнь горожан была типичной для советской эпохи: очереди за продуктами, дефицит товаров, жесткое идеологическое давление.

В целом в 1950-е Запорожье стало типичным индустриальным городом и важным промышленным центром региона.

Ранее OBOZ.UA публиковал редкие исторические фото Ужгорода.

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