Каким было Закарпатье в начале XX века: фото Невицкого замка

В начале XX века Закарпатье хранило немало древних архитектурных памятников, среди которых особое место занимал Невицкий замок. Его история насчитывает несколько веков, и каждая эпоха оставила на крепости свой отпечаток.

Видео дня

Сегодня этот замок в селе Каменица Ужгородского района является важным памятником архитектуры национального значения, хотя время и войны не пощадили его. Старые фотографии позволяют почувствовать атмосферу прошлых времен и представить, каким он был еще до масштабных разрушений. Для историков и туристов это не только визуальное путешествие в прошлое, но и возможность понять культурное значение крепости.

Невицкий замок

Невицкий замок берет свое начало еще в XII веке, когда на месте будущей крепости появилось земляное укрепление. Его стратегическое расположение на важных горных путях сделало эту точку привлекательной для венгерских королей и местных магнатов. Уже в XIII веке укрепление несколько раз разрушали и отстраивали снова, а в XIV веке здесь появляется настоящая каменная крепость.

В течение последующих веков замок неоднократно менял владельцев. Сначала он принадлежал влиятельному роду Обо, но уже с 1328 года перешел во владение графов Другетов. Именно при их правлении Невицкий замок приобрел вид крепкой цитадели с донжоном, бастионами и несколькими линиями обороны. В то время он стал центром политических событий и даже центром местной администрации.

В XV–XVI веках замок перестраивали, учитывая появление огнестрельного оружия. Археологические раскопки свидетельствуют, что в этот период использовались тяжелые каменные пушечные ядра, что требовало дополнительных укреплений. Крепость превращалась в настоящий военный комплекс, способный выдержать длительную осаду.

Разрушение и возрождение памятника

Несмотря на свою прочность, в 1644 году Невицкий замок был разрушен во время религиозных войн трансильванским князем Юрием I Ракоци. С тех пор он постепенно превратился в живописную руину, которая все же продолжала привлекать внимание путешественников и ученых. В XIX веке возле крепости даже заложили парк и обустроили фонтан, что сделало место популярным для прогулок.

В XX веке, в частности в его начале, старые фотографии зафиксировали еще относительно хорошо сохранившееся состояние замка. Эти фотографии стали бесценным источником для историков и архитекторов, которые позже брались за его реставрацию.

Уже в новейшее время, в 2019–2021 годах, было проведено частичное восстановление памятника: отремонтирована главная башня и расчищена территория. Реставрационные работы вернули Невицкому замку часть его величия, одновременно сохранив аутентичность. Сегодня он является не только историческим символом, но и туристической жемчужиной Закарпатья, привлекающей посетителей со всей Украины и из-за рубежа.

OBOZ.UA предлагает посмотреть историческое видео из Закарпатья, снятое в прошлом веке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.