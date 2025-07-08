Каким было Закарпатье 100 лет назад: историческое видео

В 1924 году Закарпатье, тогдашняя Подкарпатская Русь, было частью Чехословацкой республики. Сто лет назад Закарпатье оставалось преимущественно сельским регионом с традиционным укладом жизни.

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В сети появилось уникальное историческое видео, снятое чехословацкой кинохроникой. Это кадры, переносящие в украинскую провинцию 1920-х годов – села Невицкое, Дубиничи, Ужок, Волосянка, Малый Березный, долину реки Уж.

После Первой мировой войны и распада Австро-Венгрии Закарпатье стало частью новообразованной Чехословакии, официально – автономного края Подкарпатская Русь. Несмотря на обещания автономии, которые были закреплены в Сен-Жерменском договоре 1919 года, реальной политической самостоятельности край не получил. Развитие происходило в рамках централизованной государственной политики Праги.

Чехословацкий период (1919-1938) стал временем относительной стабильности и модернизации. Власть построила новые дороги, открывала больницы, начала модернизацию городов. В то же время не решены были ключевые проблемы – безземелья крестьян, массовой безработицы, эмиграции. Закарпатская глубинка оставалась архаичной: традиционное жилье, деревянные церкви, труд вручную – все это и видно на кинохронике 1924 года.

На момент съемок видео Закарпатье только оправилось от перемен: до 1918 года край входил в состав Венгрии в составе Австро-Венгерской империи. Несмотря на культурные и образовательные реформы XVIII–XIX веков, венгерские власти долго проводили политику мадьяризации.

В 1920-х годах на Закарпатье росли национальные движения – часть интеллигенции стремилась к автономии, часть ориентировалась на присоединение к Украине. В этих обстоятельствах чешская власть балансировала между реформами и централизованным контролем. Но именно в эти годы в селах началась работа над созданием образовательных обществ и новых школ.

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