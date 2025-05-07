Каким было Каменское в прошлом веке: подборка фото

Каменское – индустриальный город в Днепропетровской области, расположенный на берегах Каменского водохранилища. В течение ХХ века он прошел путь от поселка при металлургическом заводе до одного из ведущих промышленных центров.

Видео дня

На архивных фото начала века – первые кадры застройки города типичными советскими высотками. Каменское, как пример типичного советского индустриального центра, дает представление о развитии промышленных городов в Украине в ХХ веке.

Вопрос о происхождении названия "Каменское" имеет несколько трактовок. По одной из распространенных версий, оно происходит от имени казака Камиона, который якобы построил зимовник вблизи Днепра. В то же время другие исследователи, в частности историк Дмитрий Яворницкий, связывали название с днепровскими каменистыми обрывами. Бытует также мнение, что название возникло благодаря подводной скале, известной среди лодочников как "камень-разбойник". Существовали и народные поверья о Камне-Обереге, на котором был вырезан крест – он считался магическим символом защиты путешественников.

Первые поселения на территории современного Каменского возникли еще в казацкую эпоху. Упоминания о Романовском кургане, стратегическом пункте запорожских казаков, датируются первой половиной XVII века. Позже на этих землях сформировались слободы Романково, Карнауховка, Тритузное, названные по именам их основателей. С середины XVIII века они входили в состав Кодакской паланки Войска Запорожского.

После уничтожения Сечи в 1775 году поселения потеряли автономию и получили статус казенных военных слобод. Их включили в административные структуры Новороссийской губернии – сначала в Славянскую провинцию, затем – в Екатеринославскую губернию.

К середине XIX века Каменское оставалось отдаленным селом с населением около тысячи человек. Основные занятия – земледелие, животноводство и рыболовство. Изменения начались во второй половине века, когда имперская индустриализация достигла региона. Появились мельницы, кузницы, магазины.

Настоящий прорыв в развитии произошел после сооружения Екатерининской железной дороги в 1880-х годах. Вблизи Каменского открыли станцию Тритузная, которая соединяла поселение с промышленными центрами Донбасса и Кривбасса. В 1884 году был построен шпалообрабатывающий завод – первое предприятие, ориентированное на железную дорогу.

В 1920-1930-х годах город развивался в соответствии с советской индустриальной политикой.

Во время Второй мировой войны Каменское претерпело значительные разрушения. После освобождения в 1943 году началось масштабное восстановление.

В 1960-1980-х годах Каменское достигало пика экономического развития. Архивные фото этого периода фиксируют массовую застройку жилых массивов, развитие транспорта, создание парков, реконструкцию набережной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменился Немецкий народный дом в Черновцах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.