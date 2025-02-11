Каким были кафе и рестораны Одессы 100 лет назад: старые фото

Одесса, один из самых красивых уголков Украины, хранит в своей истории множество интересных моментов, связанных с ее культурной жизнью и гастрономией. Город, еще часто называемый "Южной Пальмирой", стал свидетелем развития не только архитектуры, но и ресторанной культуры.

Видео дня

Многие существовавшие сто лет назад кафе и рестораны Одессы стали не только известными заведениями, но и местами, где формировалась неповторимая атмосфера города. OBOZ.UA предлагает вспомнить, как выглядели одесские кафе в те времена, с помощью старых фотографий, воспроизводящих дух эпохи.

Одно из самых известных заведений Одессы – кафе "Фанкони" – открыло свои двери еще в 1872 году. Основатель кафе, Яков Доминикович Фанкони, родился в Швейцарии и получал образование в Варшаве, став известным кондитером.

Это кафе, расположенное на Екатерининской улице, привлекло внимание жителей и гостей города. После смерти Фанкони заведение сменило несколько владельцев, и в конце 19 века его реконструировали, добавив новые залы и открытую веранду.

Соревнования за популярность среди одесских кафе и ресторанов составляли другие заведения, в том числе кафе "Робина".

Оно располагалось через дорогу от "Фанкони" и не уступало ему в репутации. Впоследствии это заведение несколько раз меняло свое название, приобретая новые формы и концепции, такие как "Булонский лес", "Грузинский Лувр", а во времена оккупации Одессы ресторан назывался "Романия".

Не менее популярным местом был ресторан "Пельменная", находившийся на 16 станции Большого Фонтана.

Это кафе стало известно благодаря вкусному молочному коктейлю, который готовили прямо на глазах у посетителей. Огромный миксер превращал замороженное молоко, сироп и мороженое во вкусный напиток, ставший легендой среди одесситов.

Другое примечательное место на гастрономической карте Одессы – это ресторан "Киев", построенный в 1962 году. Находился он на улице Карла Либкнехта (ныне Греческая), и с самого начала стал элитным заведением.

Три этажа ресторана, спроектированные архитекторами Александром Гольденбергом и Ефимом Вайнштейном, стали символом того времени.

Бар-ресторан "Белая Акация", расположенный в Аркадии, был популярен в 1980-х годах. Место стало излюбленным среди выпускников вузов и мореходных училищ. Здесь можно было наслаждаться не только вкусной кухней, но и прекрасной атмосферой отдыха, дарованной элитным заведением.

Еще одно место, ставшее частью гастрономической истории Одессы – кафе "Сказка". В 1980-х годах это кафе славилось не только вкусными пирожными и тортами, но и импортным коньяком, который подавали на разлив. Это кафе стало настоящим центром для любителей вкусной кухни и прекрасной атмосферы.

Кафе и рестораны Одессы в прошлом были не только местами для еды, но и важными культурными центрами. Они отражали дух того времени, сочетая стиль, гастрономические традиции и неповторимую атмосферу, которая делала город столь привлекательным для туристов и жителей. Одесса всегда была городом контрастов и ее ресторанная культура является важной частью этого уникального образа.

Благодаря старинным фото и воспоминаниям мы можем представить, как выглядели эти кафе и рестораны 100 лет назад, и увидеть, как они стали неотъемлемой частью истории Одессы.

OBOZ.UA также предлагает вспомнить историю Львова и посмотреть фотографии города, сделанные в послевоенные времена прошлого века.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.