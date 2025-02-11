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Каким были кафе и рестораны Одессы 100 лет назад: старые фото

Елена Былим
История городов Украины
3 минуты
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Каким были кафе и рестораны Одессы 100 лет назад: старые фото

Одесса, один из самых красивых уголков Украины, хранит в своей истории множество интересных моментов, связанных с ее культурной жизнью и гастрономией. Город, еще часто называемый "Южной Пальмирой", стал свидетелем развития не только архитектуры, но и ресторанной культуры.

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Многие существовавшие сто лет назад кафе и рестораны Одессы стали не только известными заведениями, но и местами, где формировалась неповторимая атмосфера города. OBOZ.UA предлагает вспомнить, как выглядели одесские кафе в те времена, с помощью старых фотографий, воспроизводящих дух эпохи.

Одно из самых известных заведений Одессы – кафе "Фанкони" – открыло свои двери еще в 1872 году. Основатель кафе, Яков Доминикович Фанкони, родился в Швейцарии и получал образование в Варшаве, став известным кондитером.

Каким были кафе и рестораны Одессы 100 лет назад: старые фото

Это кафе, расположенное на Екатерининской улице, привлекло внимание жителей и гостей города. После смерти Фанкони заведение сменило несколько владельцев, и в конце 19 века его реконструировали, добавив новые залы и открытую веранду.

Соревнования за популярность среди одесских кафе и ресторанов составляли другие заведения, в том числе кафе "Робина".

Каким были кафе и рестораны Одессы 100 лет назад: старые фото

Оно располагалось через дорогу от "Фанкони" и не уступало ему в репутации. Впоследствии это заведение несколько раз меняло свое название, приобретая новые формы и концепции, такие как "Булонский лес", "Грузинский Лувр", а во времена оккупации Одессы ресторан назывался "Романия".

Не менее популярным местом был ресторан "Пельменная", находившийся на 16 станции Большого Фонтана.

Каким были кафе и рестораны Одессы 100 лет назад: старые фото

Это кафе стало известно благодаря вкусному молочному коктейлю, который готовили прямо на глазах у посетителей. Огромный миксер превращал замороженное молоко, сироп и мороженое во вкусный напиток, ставший легендой среди одесситов.

Другое примечательное место на гастрономической карте Одессы – это ресторан "Киев", построенный в 1962 году. Находился он на улице Карла Либкнехта (ныне Греческая), и с самого начала стал элитным заведением.

Каким были кафе и рестораны Одессы 100 лет назад: старые фото

Три этажа ресторана, спроектированные архитекторами Александром Гольденбергом и Ефимом Вайнштейном, стали символом того времени.

Бар-ресторан "Белая Акация", расположенный в Аркадии, был популярен в 1980-х годах. Место стало излюбленным среди выпускников вузов и мореходных училищ. Здесь можно было наслаждаться не только вкусной кухней, но и прекрасной атмосферой отдыха, дарованной элитным заведением.

Каким были кафе и рестораны Одессы 100 лет назад: старые фото

Еще одно место, ставшее частью гастрономической истории Одессы – кафе "Сказка". В 1980-х годах это кафе славилось не только вкусными пирожными и тортами, но и импортным коньяком, который подавали на разлив. Это кафе стало настоящим центром для любителей вкусной кухни и прекрасной атмосферы.

Каким были кафе и рестораны Одессы 100 лет назад: старые фото

Кафе и рестораны Одессы в прошлом были не только местами для еды, но и важными культурными центрами. Они отражали дух того времени, сочетая стиль, гастрономические традиции и неповторимую атмосферу, которая делала город столь привлекательным для туристов и жителей. Одесса всегда была городом контрастов и ее ресторанная культура является важной частью этого уникального образа.

Каким были кафе и рестораны Одессы 100 лет назад: старые фото
Каким были кафе и рестораны Одессы 100 лет назад: старые фото
Каким были кафе и рестораны Одессы 100 лет назад: старые фото

Благодаря старинным фото и воспоминаниям мы можем представить, как выглядели эти кафе и рестораны 100 лет назад, и увидеть, как они стали неотъемлемой частью истории Одессы.

OBOZ.UA также предлагает вспомнить историю Львова и посмотреть фотографии города, сделанные в послевоенные времена прошлого века.

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