Каким был Ужгород 100 лет назад: атмосферное фото

Ужгород – один из старейших городов Украины, история которого насчитывает более тысячи лет. За это время город неоднократно переходил под власть разных государств, а в его архитектуре и культуре переплелись украинские, венгерские, чешские, словацкие, немецкие и еврейские традиции.

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Старые фотографии позволяют увидеть Ужгород таким, каким его знали жители почти столетие назад. Особую атмосферу города передает фотография 1930-х годов, сделанная с пешеходного моста в направлении тогдашней площади Масарика.

На снимке можно рассмотреть городскую застройку межвоенного периода и облик центральной части Ужгорода еще до масштабных изменений второй половины XX века.

После распада Австро-Венгерской империи Закарпатье вошло в состав Чехословакии, а Ужгород стал одним из важных административных центров региона.

Именно 1920–1930-е годы стали заметным периодом в развитии города. Здесь строились новые административные и жилые здания, развивались образование, пресса и культурная жизнь. В то же время Ужгород сохранял старые кварталы, храмы и архитектурное наследие предыдущих веков.

Городское пространство сочетало в себе несколько исторических эпох: от Ужгородского замка и древней застройки до новых сооружений в популярных тогда европейских архитектурных стилях.

Одним из центральных мест была площадь Масарика, названная в честь первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика. Сейчас это площадь Шандора Петефи. Именно её можно увидеть на архивной фотографии 1930-х годов, сделанной с пешеходного моста через Уж.

Последующие десятилетия принесли Ужгороду новые политические потрясения. В конце 1930-х годов город перешел под венгерскую власть, а в конце Второй мировой войны его заняли советские войска.

После окончания войны Закарпатье вошло в состав Украинской ССР. Ужгород начал быстро развиваться: появились новые жилые районы, административные здания и промышленные объекты.

Несмотря на многочисленные перестройки, центральная часть города и сегодня сохраняет немало деталей, которые можно узнать на старых фотографиях.

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