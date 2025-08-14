Каким был украинский Покровск: исторические фото начала XX века и 1990-х годов

Покровск – город с богатой историей, который прошел путь от небольшого пристанционного поселка до важного культурного и промышленного центра региона. В начале ХХ века он еще назывался Гришино и формировался вокруг новой железной дороги.

Именно железная дорога определила темпы развития населенного пункта, привлекая рабочих, предпринимателей и переселенцев. В сети обнародовали архивные фотографии города в начале ХХ века и в 1990-х.

История города началась со строительства Екатерининской железной дороги в 1880 году. Станцию, возникшую на новой магистрали, назвали Гришино – по названию расположенного неподалеку села. Населенный пункт вошел в состав Гришинской волости Бахмутского уезда Екатеринославской губернии.

Первыми жителями стали крестьяне окрестных сел и переселенцы из северных регионов Украины и центральной России. В 1881 году в Гришино организовали одно из основных депо Екатерининской железной дороги, а в 1883-м возвели двухэтажный вокзал.

С 18 мая 1884 года железная дорога официально начала работу. Согласно архивным данным, в начале XX века станция ежегодно отправляла до 1 млн пудов хлеба (16,38 тысяч тонн) и около 3 млн пудов (почти 50 тысяч тонн) каменного угля. Поселок развивался: открывались мелкие предприятия, вокруг действовали многочисленные угольные шахты.

В то время в Гришино проживало около 2600 человек, преимущественно железнодорожники с семьями. Перед Первой мировой войной население достигло 4465 жителей.

Город постепенно становился культурным центром региона: здесь некоторое время работал в местной железнодорожной школе Николай Леонтович, автор "Щедрика".

Исторические фото начала XX века воссоздают образ рабочего поселка с характерной железнодорожной инфраструктурой.

Фотографии 1990-х показывают другой период. На улицах Покровска в 1995 году можно увидеть прогулки семей, молодежь и детей на аттракционах в выходной день. На спортивных соревнованиях дети соревнуются в перетягивании каната, а зрители активно поддерживают участников. Местный импровизированный рынок функционировал прямо из багажников автомобилей.

