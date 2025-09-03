Каким был Тернополь в начале ХХ века: архивные фото

Тернополь, город с богатой историей, впервые упоминается в 1540 году, когда польский король Сигизмунд I Старый выдал грамоту на его основание Яну Амору Тарновскому. Строительство крепости на берегу Серета продолжалось восемь лет и должно было защищать юго-восточные границы королевства от набегов татар.

Замок, сохранившийся до наших дней, является старейшим сооружением города. В архивных источниках сохранилось много фотографий, которые дают представление о том, каким был Тернополь в начале XX века, в частности во время его пребывания в составе Австро-Венгерской империи. Исторические фотографии позволяют оценить архитектуру и атмосферу того времени.

Опубликованные архивные фотографии Тернополя начала XX века позволяют окунуться в атмосферу тех времен. На них можно увидеть Доминиканский костел Пресвятой Девы Марии, который сейчас является Архикафедральным собором Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы. Особое внимание привлекают здания на современной улице бульвар Шевченко, где сохранился отель "Подольский".

Детали на фотографиях, такие как размер окон и витрин, кованые балконы и рисованные вручную вывески, создают неповторимый дух города. Широкие окна, как отмечают исследователи, были символом открытости и доступности, приглашая заглянуть в магазины и кафе, где кипела жизнь.

Интересным фактом является то, что рисование вывесок было отдельной профессией. На фото также виден поворот к Пассажу Адлера, где когда-то действовали кондитерская и кофейня, а также располагался одноэтажный Подольский банк. Все эти элементы создавали уникальную атмосферу города, полную как повседневной жизни, так и величественных сооружений.

Издавна Тернополь был важным религиозным центром, где проживали представители разных вероисповеданий: поляки, украинцы, евреи и другие. Это разнообразие способствовало сохранению уникальных религиозных сооружений. Среди них:

Архикафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы, построенный в XVIII веке.

Кафедральный собор Рождества Христова, что является одним из древнейших культовых сооружений города, который по легенде был частью оборонительных сооружений.

Церковь Воздвижения Честного Креста, старейший храм Тернополя, который был частью городских ворот.

Кроме храмов, город известен своей уникальной архитектурой с узкими улочками и австрийскими домами, сохраняющими дух прошлого.

До 1944 года город назывался Тарнополь. Его географическое расположение на Тернопольском плато Подольской возвышенности определяет умеренно-континентальный климат с теплым летом и мягкой зимой. Город прорезает река Серет, на которой расположен Тернопольский пруд – большой искусственный водоем, являющийся украшением города. В 2017 году на пруду открыли самый длинный в Украине фонтан.

В период Второй мировой войны Тернополь был почти полностью разрушен, но после 1944 года началось его масштабное восстановление. Согласно генеральному плану город был восстановлен, появились новые парки и промышленные предприятия, такие как машиностроительный завод и хлопчато-прядильный комбинат. Тернополь также превратился в важный образовательный центр с многочисленными высшими учебными заведениями.

В конце 1980-х годов Тернополь стал одним из центров национально-демократического движения, который привел к провозглашению независимости Украины в 1991 году. Город, который пережил множество войн, оккупаций и отстроек, восстановил свой исторический и культурный статус. Сегодня Тернополь – это важный железнодорожный и автомобильный узел, а также культурный центр, известный своими фестивалями, в частности "Файне Місто".

История Тернополя полна войн, смен власти и возрождения. Город сыграл ключевую роль в борьбе за Галичину в XVII веке, пережил разрушительные битвы, в частности во время Второй мировой войны, что привело к уничтожению 85% зданий. Однако после каждого разрушения он возрождался, сохраняя свою идентичность и дух. Название, которое когда-то было Тарнополь, постепенно "украинизировалось" и сегодня известно как Тернополь, что символизирует его многовековую историю и несокрушимость.

