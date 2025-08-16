Каким был Святогорск более 100 лет назад: уникальные фото и открытки

В начале ХХ века Святогорск (тогда – Святые Горы) был известным паломническим и курортным центром. Монастырь в меловых горах на берегу Северского Донца привлекал тысячи посетителей.

Рядом с религиозными святынями действовала развитая инфраструктура: дачные дома разных ценовых категорий, библиотека, бильярдная, лечебные минеральные воды, услуги врача. В сети обнародовали архивные фотографии и открытки Святогорска.

У берегов Донца работал речной транспорт – парусные, моторные и весельные лодки, а также конные трамвайчики. Русло реки оставалось узнаваемым, хотя мост через нее располагался выше по течению, чем сейчас.

Особую роль в развитии курорта играл последний владелец местного имения – граф Рибопьер. Он обустроил базу для отдыха с дачами в аренду.

На старых снимках зафиксированы также крестьянские усадьбы. Местные жители работали в хозяйстве графа, а летом сюда приезжали и иностранцы, в частности сотрудники нидерландской соляной шахты "Петр Великий" с семьями.

Открытки выполняли и рекламную функцию, на них упоминались минеральные воды, отель при монастыре и другие услуги. Среди изображений встречаются и редкие для того времени детали, например один из первых велосипедов в регионе.

Святогорск начала ХХ века совмещал статус паломнического центра и популярного курорта, а сохранившиеся в архивах фотографии и открытки позволяют увидеть его расцвет.

