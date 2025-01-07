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Каким был порт в Одессе в XIX и XX веках: исторические фото

Юлия Потерянко
История городов Украины
3 минуты
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Каким был порт в Одессе в XIX и XX веках: исторические фото

Одесский морской порт – стратегически важное предприятие, обеспечивающее устойчивость украинского государства даже в условиях российской военной агрессии. И очень интересную историю этого порта можно проследить через фотографии разных лет.

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Основан порт был еще в 1794 году, однако, первые кадры с ним, которые можно найти в архивах, относят к концу XIX века. OBOZ.UA рассказывает, как менялся Одесский морской порт через десятилетия.

На снимках, относящихся к 1870-м годам, можно увидеть довольно примитивную инфраструктуру. Больших кранов в порту нет, все постройки невысокие, а большинство работы выполняют вручную. Тем не менее даже в те времена порт делал Одессу стратегически важным городом и приносил ей немалую прибыль.

Каким был порт в Одессе в XIX и XX веках: исторические фото
Каким был порт в Одессе в XIX и XX веках: исторические фото
Каким был порт в Одессе в XIX и XX веках: исторические фото

В период до 1917 года в порту было установлено всего 9 кранов, но он все еще работал без основных благ цивилизации – электропитания, водоснабжения, канализации. Здесь даже не было заградительных сооружений. Конечно, это не лучшим образом сказывалось на эффективности работы предприятия – аварийность судов была высокой, грузы часто портились, а в работе возникали простои.

Каким был порт в Одессе в XIX и XX веках: исторические фото

С началом немецко-советского противостояния во Второй мировой войне Одесский порт приобрел особое значение. В 1941 году возглавлять его поставили капитана 1 ранга Пахома Макаренко. Буквально через 10 дней он поставил работу предприятия на военные рельсы. Через порт проходили сплошным потоком грузы для фронта и принимались товары для тыла. А также порт стал основным звеном выдающейся операции по эвакуации войск из огневых рубежей. Целых два дня враг не знал, что окопы пустуют.

Каким был порт в Одессе в XIX и XX веках: исторические фото

Конечно, нацисты пытались нанести Одесскому морскому порту как можно большие разрушения, как это сейчас делают российские захватчики. На Одесский порт ежедневно сбрасывалось от 50 до 250 артснарядов, а в дневное время он переживал до 14 авианалетов. Впрочем, в начале октября 1944 года он возобновил свою работу, хотя и был сильно поврежден. Из 35 портальных кранов здесь эвакуировали 24, а остальные пришлось серьезно ремонтировать.

Каким был порт в Одессе в XIX и XX веках: исторические фото

В 1989 году Одесский порт праздновал рекорд – здесь удалось добиться самых высоких показателей грузооборота за всю историю. Предприятие обработало 31,05 миллиона тонн грузов. Позже эта цифра будет превзойдена. Но произойдет это уже в XXI веке.

Каким был порт в Одессе в XIX и XX веках: исторические фото

После обретения Украиной независимости Одесский порт приобрел новое значение – его постоянно развивали и совершенствовали. Так, в 1996 году состоялась реконструкция морского вокзала с пассажирским комплексом. Еще через 5 лет, в 2001 году здесь заработал мини-элеватор. А в 2008 году был установлен третий рекорд грузооборота порта – 34,5 миллионов тонн.

Каким был порт в Одессе в XIX и XX веках: исторические фото

Сейчас Одесский морской порт обеспечивает работу зернового коридора, по которому украинская агропродукция поставляется на мировой рынок. И хотя россияне постоянно пытаются уничтожить портовую инфраструктуру, предприятие продолжает работать даже под регулярными обстрелами.

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