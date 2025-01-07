Каким был порт в Одессе в XIX и XX веках: исторические фото

Одесский морской порт – стратегически важное предприятие, обеспечивающее устойчивость украинского государства даже в условиях российской военной агрессии. И очень интересную историю этого порта можно проследить через фотографии разных лет.

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Основан порт был еще в 1794 году, однако, первые кадры с ним, которые можно найти в архивах, относят к концу XIX века. OBOZ.UA рассказывает, как менялся Одесский морской порт через десятилетия.

На снимках, относящихся к 1870-м годам, можно увидеть довольно примитивную инфраструктуру. Больших кранов в порту нет, все постройки невысокие, а большинство работы выполняют вручную. Тем не менее даже в те времена порт делал Одессу стратегически важным городом и приносил ей немалую прибыль.

В период до 1917 года в порту было установлено всего 9 кранов, но он все еще работал без основных благ цивилизации – электропитания, водоснабжения, канализации. Здесь даже не было заградительных сооружений. Конечно, это не лучшим образом сказывалось на эффективности работы предприятия – аварийность судов была высокой, грузы часто портились, а в работе возникали простои.

С началом немецко-советского противостояния во Второй мировой войне Одесский порт приобрел особое значение. В 1941 году возглавлять его поставили капитана 1 ранга Пахома Макаренко. Буквально через 10 дней он поставил работу предприятия на военные рельсы. Через порт проходили сплошным потоком грузы для фронта и принимались товары для тыла. А также порт стал основным звеном выдающейся операции по эвакуации войск из огневых рубежей. Целых два дня враг не знал, что окопы пустуют.

Конечно, нацисты пытались нанести Одесскому морскому порту как можно большие разрушения, как это сейчас делают российские захватчики. На Одесский порт ежедневно сбрасывалось от 50 до 250 артснарядов, а в дневное время он переживал до 14 авианалетов. Впрочем, в начале октября 1944 года он возобновил свою работу, хотя и был сильно поврежден. Из 35 портальных кранов здесь эвакуировали 24, а остальные пришлось серьезно ремонтировать.

В 1989 году Одесский порт праздновал рекорд – здесь удалось добиться самых высоких показателей грузооборота за всю историю. Предприятие обработало 31,05 миллиона тонн грузов. Позже эта цифра будет превзойдена. Но произойдет это уже в XXI веке.

После обретения Украиной независимости Одесский порт приобрел новое значение – его постоянно развивали и совершенствовали. Так, в 1996 году состоялась реконструкция морского вокзала с пассажирским комплексом. Еще через 5 лет, в 2001 году здесь заработал мини-элеватор. А в 2008 году был установлен третий рекорд грузооборота порта – 34,5 миллионов тонн.

Сейчас Одесский морской порт обеспечивает работу зернового коридора, по которому украинская агропродукция поставляется на мировой рынок. И хотя россияне постоянно пытаются уничтожить портовую инфраструктуру, предприятие продолжает работать даже под регулярными обстрелами.

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