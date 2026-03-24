Какой Одесса была в 80-х: цветные фото

Одесса – один из самых колоритных городов Украины, который всегда сочетал богатую историю, архитектурное наследие и особую атмосферу портовой жизни. Город быстро стал важным культурным и торговым центром на побережье Черного моря.

Видео дня

Его улицы помнят разные эпохи – от имперских времен до советского периода, оставившего заметный след в городской среде. Особую ценность для исследователей и горожан имеют архивные фотографии, которые позволяют увидеть, какой Одесса была десятилетия назад. Именно такие кадры помогают почувствовать дух времени и сравнить изменения, произошедшие с городом.

В соцсети обнародовали архивные фотографии, которые показывают Одессу в 1980-х годах. В частности, в фейсбук-сообществе "Старая Одесса" опубликовали несколько цветных фото, сохранивших вид города тех времен. На снимках можно увидеть знакомые сегодня улицы, которые тогда имели другие названия или выглядели совсем иначе.

Одно из фото 1989 года демонстрирует бывшую улицу Ласточкина. Также представлены кадры с улицы Мечникова и тогдашней улицы Ленина, которая сейчас известна как Ришельевская.

Ланжероновская: одна из старейших улиц города

Бывшая улица Ласточкина сегодня имеет историческое название – Ланжероновская. Она расположена в самом центре Одессы и является одной из древнейших в городе. Именно здесь в конце XVIII века были заложены первые здания новой Одессы.

Улица названа в честь градоначальника Луи де Ланжерона, который руководил городом в XIX веке. В разные периоды она меняла название, но после обретения Украиной независимости ей вернули историческое наименование.

Улица Мечникова и морской университет

Еще одна фотография 1981 года демонстрирует улицу Мечникова и здание института инженеров морского флота. Это заведение было основано в 1930 году и со временем стало одним из ведущих учебных центров морской отрасли.

Сегодня он известен как Одесский национальный морской университет и имеет широкую образовательную базу. В разные годы здесь готовили специалистов для морского транспорта, инженерии и управления.

Ришельевская: главная артерия Одессы

Отдельное внимание привлекает фотография с улицы, которая в советские времена носила имя Ленина, а сейчас известна как Ришельевская. Она является одной из ключевых улиц города и простирается через исторический центр.

В свое время именно здесь был построен первый городской театр, ставший важным культурным событием для Одессы. Впоследствии улица претерпела значительные изменения: ее расширяли, реконструировали и адаптировали к новым потребностям города.

Особенностью Ришельевской является платановая аллея, высаженная в 1960-х годах. Она создает характерный зеленый коридор, который и сегодня остается одной из визитных карточек города.

Архивные фотографии позволяют не только увидеть внешний вид Одессы прошлого, но и лучше понять ее историю, которая продолжает жить в знакомых улицах и зданиях.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.