Каким был Львов в начале ХХ века: в сети показали фото отеля

Львовский отель "Жорж" – один из старейших отелей Европы, а еще бесспорная легенда города. Эффектное здание на площади Мицкевича принимает гостей еще с конца 18 века и до сих пор не изменило своего назначения.

Видео дня

Как отель выглядел в самом начале ХХ века показали в Facebook-сообществе "Львов древний – фото, видео и истории". Кадры, которые опубликовали на странице, были сделаны в 1907 году, вскоре после завершения возведения современного здания.

История отеля "Жорж" начинается еще в 1793 году, когда на этом месте открылся постоялый двор "Под тремя крюками", основанный предпринимателем Георгом Гофманом. Именно в его честь заведение впоследствии и получило свое название, которое, кстати, до сих пор остается неизменным.

Современное здание отеля появилось в конце XIX века. Проект в стиле неоренессанса с элементами необарокко создали известные венские архитекторы Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер, авторы многих европейских театров и гостиниц. Строительство велось в 1899-1901 годах с прицелом на создание одного из самых роскошных отелей Львова, который именно тогда активно развивался и формировал свой величественный архитектурный ансамбль. Номера "Жоржа" оснащали по последнему слову техники того времени.

Место для возведения отеля тоже выбрали неслучайное – самый центр Львова, на пересечении главных городских маршрутов. На момент сооружения эта площадь называлась Марийской. Название происходило от колонны Девы Марии, установленной здесь еще в XVIII веке в благодарность за спасение города от эпидемий. Такие марийные колонны были распространенным элементом в городах Австро-Венгрии и католической Европы в целом. Кстати, монумент и сейчас находится напротив отеля.

После Первой мировой войны и вхождения Львова в состав Польши площадь переименовали в честь поэта Адама Мицкевича. Его имя она носит до сих пор – это уже часть львовской традиции.

За годы своего существования отель "Жорж" принимал немало знаменитых гостей. Здесь останавливались писатель Оноре де Бальзак, композиторы Ференц Лист и Иоганнес Брамс, поэты Леся Украинка и Иван Франко, а также политики, дипломаты и деятели культуры из разных стран. "Жорж" был не только отелем, но и важным светским пространством, где пересекались идеи, языки и культурные традиции. Для современного Львова "Жорж" – это больше, чем здание. Это символ преемственности городской традиции, европейского характера и многослойной истории Львова. Он пережил смену империй, военные катаклизмы и политические трансформации, сохранив статус знакового места, которое и сегодня напоминает об аристократическом прошлом Львова и его роли как культурного центра Центральной Европы.

Ранее OBOZ.UA публиковал исторические фото портового Херсона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.