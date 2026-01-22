Каким был древний Херсон: атмосферные фото города

Херсон – это величественный город-порт, раскинувшийся на правом берегу Днепра и его рукава Кошевой, впитав в себя дух античного Херсонеса Таврического. Его история официально началась в 1778 году, когда на месте казацкого Александр-шанца выросла мощная крепость и первое адмиралтейство Черноморского флота.

Интересно, что название города было определено еще за несколько лет до его закладки, а первые морские суда сходили со здешних стапелей уже в 1783 году. На протяжении веков город трансформировался из военного форпоста империи в крупный торговый, промышленный и культурный центр Юга Украины. Сегодня, вспоминая прошлое, мы видим Херсон как центр судостроения и важный транспортный узел, который всегда стремился к модернизации и прогрессу.

Отблески прошлого на архивных фотографиях

Недавно в Facebook-сообществе "Старый Херсон" обнародовали редкую коллекцию ретро-фотографий, которая позволяет заглянуть в повседневную жизнь горожан прошлого века. Акцентом подборки стали старинные фонари, украшавшие знаковые локации: Александровский парк, Забалковский базар и Клубный сад.

Кроме уличного освещения, на снимках можно разглядеть аутентичную архитектуру железнодорожного вокзала, уютные залы публичной библиотеки и оживленное движение на Потемкинской улице, которая сейчас носит имя Михаила Грушевского. Автор публикации символично заметил, что даже в самые темные времена всегда находится тот, кто дарит свет, и часто этим источником становились именно изящные городские фонари.

Путь к электрификации: от идеи до первой станции

До наступления XX века Херсон находился в сумерках, ведь в городе не существовало ни централизованных линий освещения, ни собственной электростанции. Первые шаги к изменениям были сделаны летом 1900 года, когда городские власти начали переговоры с бельгийскими инженерами, однако реальный прорыв произошел только через семь лет.

Зимой 1907 года меценат Петр Соколов предложил Думе взять кредит в 250 тысяч рублей под его личное обязательство выплачивать долг в течение тридцати лет. Эта инициатива получила единодушную поддержку, что дало старт масштабному строительству на территории Канатной площади.

Для разработки проекта пригласили выдающегося профессора В. Дмитриева, который создал детальный план расположения дуговых фонарей на площадях и улицах города. Работы велись в экстремально быстром темпе: комиссия по обустройству провела более 80 заседаний за два года, решая сотни технических вопросов одновременно с закладкой фундамента.

Даже в зимние морозы рабочие продолжали монтаж сетей, получая небольшие доплаты "на чай" за тяжелые условия труда. Официальное открытие первой электростанции состоялось 15 декабря 1908 года, а уже следующим летом электрический свет окончательно вытеснил темноту с херсонских улиц.

Первая станция была оборудована по последнему слову техники того времени: три мощных дизельных двигателя и техника от известных фирм "Сименс" и "Гальске". Сначала мощностей хватало на 150 больших уличных фонарей, но спрос среди частных лиц рос невероятными темпами.

Если в 1908 году услугой пользовались всего 60 абонентов, то уже через два года их количество превысило четыре сотни. Примечательно, что городская Дума сделала подключение частных домов к сети бесплатным, взяв все расходы на обустройство ввода энергии на себя.

