Каким был Кропивницкий в 50-х: архивное фото: архивное фото

Кропивницкий – один из старейших городов центральной Украины, который имеет богатую историю и менял свое название несколько раз. Его сердцем всегда была Большая Перспективная – улица, которая формировала лицо города на протяжении веков.

Именно здесь сосредотачивались ключевые учреждения, магазины и культурные объекты. В середине XX века эта улица уже была оживленным центром жизни горожан. Сегодня же архивные фотографии помогают увидеть, каким был город более полувека назад.

В социальной сети Facebook опубликовали архивное фото Кропивницкого 1956 года. На нем изображена тогдашняя улица Карла Маркса (ныне Большая Перспективная) и Центральный универмаг. Фотография является цветной репродукцией из коллекции Государственного архива Кировоградской области.

Большая Перспективная улица является одной из главных транспортных артерий Кропивницкого. Ее протяженность составляет более двух километров, и она соединяет важные части города, проходя через центральные площади и пересекая ряд ключевых улиц. Сегодня здесь пролегают международные автодороги и курсирует значительная часть общественного транспорта.

История этой улицы отражает смены эпох. Во времена Российской империи она называлась Большая Перспективная, в советский период ее переименовали в честь Карла Маркса, а историческое название вернули только в 2011 году. Вместе с названием менялся и вид улицы, однако ее значение для города оставалось неизменным.

В середине XX века оно было одним из главных торговых центров города и местом, куда приходили за покупками жители Кропивницкого.

Местные жители активно делятся воспоминаниями об этом здании. В частности, вспоминают, что на первом этаже когда-то работал детский магазин, который впоследствии перенесли. Также в здании размещались различные учреждения, в частности управление торговли.

Другие горожане вспоминают атмосферу тех времен: полки были заполнены преимущественно товарами отечественного производства, а появление импортных вещей вызвало настоящий ажиотаж. Для многих такие покупки становились особыми событиями, которые запоминались на всю жизнь.

Также люди рассказывают о больших очередях к кредитным кассам на втором этаже универмага. Там жильцы ежемесячно платили за покупки, оформленные в рассрочку.

