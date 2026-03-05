УкраїнськаУКР
Каким Кропивницкий был в прошлом: подборка фото

Юлия Потерянко
История городов Украины
3 минуты
30
В послевоенные десятилетия, особенно в период так называемого застоя, тогдашний Кировоград, а ныне Кропивницкий жил спокойной, размеренной жизнью типичного областного центра советской Украины. Пережив активное восстановление, город наслаждался спокойствием.

Эту несколько идиллическую атмосферу зафиксировали фотографии, которые опубликовал Facebook-паблик "Кировоград Кропивницкий Kirovohrad". Он рассказывает об истории и современности города и часто показывает его жизнь в разные периоды времени.

Послевоенный Кропивницкий активно развивал промышленность, поэтому многие местные жители работали на машиностроительных заводах, в пищевой промышленности, на заводе сельскохозяйственной техники. Утром и вечером они наполняли улицы города, спеша на работу или с нее. Вечером дворы оживали разговорами соседей на скамейках. Во дворах играли дети – гоняли мяч, прыгали в "резинки", катались на велосипедах "Орленок" и "Украина".

Одной из любимых форм отдыха были прогулки по центральным улицам и паркам. Особенно любили горожане отдыхать у реки Ингул или собираться в городских скверах, где работали летние эстрады. В теплое время года там проходили концерты самодеятельности, танцевальные вечера и праздничные выступления к государственным датам.

Культурная жизнь тоже была достаточно активной. Большую роль играл местный театр – Кировоградский академический украинский музыкально-драматический театр имени Марка Кропивницкого, куда горожане ходили на локальные премьеры и гастроли других трупп. Кинотеатры собирали полные залы, особенно когда показывали популярные советские комедии или приключенческие фильмы. Для многих это была важная часть досуга.

Несмотря на все трудности того времени, многие жители вспоминают те годы как период относительной стабильности. Город рос, люди строили планы на будущее, воспитывали детей и искренне радовались простым вещам. Именно из таких мелочей и состояла повседневная жизнь послевоенного Кировограда.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядел Хуст в начале ХХ века.

