Каким был Ивано-Франковск 75 лет назад: архивные фотографии

В сети появилось архивное фото Ивано-Франковска, сделанное в октябре 1957 года на улице Сечевых Стрельцов. На снимке можно увидеть, как выглядела одна из городских улиц и в целом застройка центра в советский период.

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Ивано-Франковск относится к тем украинским городам, где история читается в архитектуре. Здесь бок о бок сосуществуют следы крепости XVII века, австрийской эпохи, межвоенной польской архитектуры и советских перестроек.

На фотографиях можно рассмотреть застройку улицы Сечевых Стрельцов во второй половине 1950-х годов. Заметны старые каменные дома, характерные для исторической части Ивано-Франковска, сдержанные фасады, городской пейзаж без большого количества транспорта.

Такие фотографии помогают увидеть, как менялся город: какие здания сохранились, какие фасады были перестроены, где появились новые элементы инфраструктуры, а какие части городского пространства утратили первоначальный облик.

Особенно ценно то, что снимок сделан еще до официального переименования города. То есть это фактически фото Станислава последних лет перед тем, как в советской топонимике он получил новое название – Ивано-Франковск.

Краткая история города

Город был основан в 1662 году под названием Станиславов. Его основателем считается Андрей Потоцкий – представитель влиятельного дворянского рода. Станиславов возник на месте древнего поселения Заболотье и с самого начала имел важное оборонительное значение, поскольку развивался как город-крепость.

В 1662 году город получил магдебургское право, что способствовало развитию самоуправления, торговли и ремесел. Благодаря выгодному расположению Станиславов постепенно превращался в важный центр региона.

После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году город оказался под властью Австрийской империи. Австрийский период стал временем административных, экономических и культурных перемен. В городе развивались торговля, образование, городская инфраструктура, росло население, а впоследствии важную роль сыграло и железнодорожное сообщение.

После распада Австро-Венгрии в 1918 году Станиславов стал одним из важных центров Западно-Украинской Народной Республики. В 1919–1939 годах город входил в состав Польши, а после 1939 года, в результате советской оккупации Западной Украины, вошел в состав Украинской ССР.

В 1962 году Станислав был переименован в Ивано-Франковск.

Фотографии 1950–1960-х годов показывают Ивано-Франковск не как туристическую открытку, а как реальное городское пространство того времени – с тогдашней застройкой, ритмом улиц и атмосферой послевоенных десятилетий.

Такие снимки особенно интересны для жителей города, ведь они помогают сравнить прошлое и настоящее.

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