Каким был Хмельницкий более 60 лет назад: старые фото

Хмельницкий — это город с глубокими корнями, история которого насчитывает уже более пяти веков. На протяжении своего существования этот населенный пункт пережил несколько знаковых переименований, пройдя путь от "Плоскирова" и "Проскурова" до современного областного центра.

Сейчас это важный административный центр на западе Украины, однако его прошлое до сих пор скрывает немало интересных фактов. Недавно в сети были опубликованы архивные фотографии 1960-х годов, которые демонстрируют вид города в середине прошлого века. На старых кадрах можно узнать проспект Мира, морскую школу и легендарное кафе "Мечта", напоминающие о тогдашней атмосфере.

Такие визуальные свидетельства помогают лучше понять трансформацию городского пространства и жизни предыдущих поколений.

История Хмельницкого

Первые упоминания о поселении датируются еще XV веком, когда оно было известно как Плоскировцы, что вероятно происходит от названия реки Плоска. В конце XVIII века город получил название Проскуров, которая по одной из версий ассоциировалась с церковным хлебом — проскурой.

В первой половине XX века город стал свидетелем многих трагических и выдающихся событий, от съемок легендарного фильма Александра Довженко до ужасов Голодомора. Окончательное название в честь гетмана Богдана Хмельницкого областной центр получил лишь в 1954 году, что ознаменовало начало новой эпохи в его летописи.

Период Второй мировой войны стал самой черной страницей для тогдашнего Проскурова, принеся оккупацию и массовое уничтожение населения. В центральной части города и его окрестностях, в частности в Лезневом, нацисты создали гетто и концентрационные лагеря, где погибли десятки тысяч людей.

Трагедия узников "Шталага 355" в микрорайоне Раково до сих пор остается незаживающей раной в памяти хмельнитчан. Освобождение города весной 1944 года войсками под командованием маршала Жукова зафиксировали даже иностранные корреспонденты, описывая ожесточенные бои за этот стратегический узел.

Промышленный расцвет

Послевоенное возрождение превратило Хмельницкий в мощный индустриальный локомотив, чья продукция была известна далеко за пределами республики. Благодаря появлению таких гигантов как "Катион", "Новатор" и завод трансформаторных подстанций, город начал стремительно расширять свои границы, поглощая близлежащие села Гречаны и Заречье. Специализация на авиационной технике и радиоэлектронике сделала регион важным элементом оборонного комплекса. Именно в этот период, который мы видим на ретро-фото, формировался современный архитектурный силуэт города.

Развитие инфраструктуры сопровождалось появлением первых троллейбусных маршрутов и открытием высших учебных заведений, что привлекало молодежь со всей страны. Культурная и образовательная жизнь сосредоточилась вокруг технологического института, который впоследствии стал национальным университетом. Кроме гражданского строительства, Хмельницкая область приобрела статус важного стратегического объекта из-за дислокации ракетных дивизий во времена Холодной войны. Военные городки и учебные заведения для пограничников стали частью идентичности областного центра.

С провозглашением независимости Украины Хмельницкий сумел адаптироваться к новым экономическим реалиям, трансформировавшись из промышленного центра в одну из крупнейших торговых локаций Восточной Европы. Огромный рыночный комплекс, раскинувшийся на десятки гектаров, стал символом предприимчивости местных жителей.

Сегодня, глядя на уютные фото 60-х годов, можно увидеть, насколько долгий путь прошел город от небольшого уездного центра до современного мегаполиса. Прошлое и настоящее здесь тесно переплетаются, создавая неповторимый колорит города над Южным Бугом.

OBOZ.UA предлагает к просмотру фотографии из Хмельницкого, как жил город под властью "советов".

