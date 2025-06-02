Каким был Харьков во времена немецкой оккупации: исторические фото

Харьков значительный научный и промышленный центр на северо-востоке Украины, пережил один из самых драматичных периодов своей истории во время Второй мировой войны. В октябре 1941 года город был оккупирован немецко-фашистскими войсками, и этот период длился почти два года.

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За это время население Харькова сократилось более чем втрое, а сам город стал одним из самых разрушенных в Европе. Недавно обнародованные исторические фотографии позволяют взглянуть на то, каким был город во время этой трагической оккупации.

Оккупация города

Харьков, основанный в 1654 году как крепость, прошел путь от полкового центра Харьковского слободского казацкого полка до крупного промышленного, культурного и образовательного центра Российской империи в начале XX века.

После Октябрьской революции 1917 года город находился под контролем разных властей, пока в декабре 1919 года окончательно не перешел к советской власти, став первой столицей УССР до января 1934 года. Харьков активно развивался как индустриальный центр, здесь строились заводы, увеличивалось население и процветала наука и культура. Именно в Харькове впервые в СССР было расщеплено атомное ядро.

Однако мирное развитие было прервано Второй мировой войной. Перед наступлением немецких войск советская власть частично эвакуировала заводы и учреждения, а остальные разрушила. Немецкая армейская группа под командованием генерала К. Р. Рундштедта вошла в Харьков 25 октября 1941 года. Город оказался в прифронтовой зоне, что привело к прямому военному управлению.

Жизнь под оккупацией: голод, репрессии и попытки самоорганизации

В течение 22 месяцев немецкой оккупации гражданская жизнь в Харькове была крайне сложной. Жители города страдали от голода и холода, а количество населения уменьшилось до 160 тысяч человек. Оккупационный режим был жестоким: немцы расстреливали и вешали подозреваемых в сотрудничестве с советскими партизанами, а также представителей националистического подполья.

В то же время в городе действовали органы местного самоуправления, такие как Городская управа во главе с ректором Политехнического института А. Крамаренко (позже расстрелянным немцами), а затем адвокатом А. Семененко. Создавались хозяйственные учреждения, возобновила деятельность "Просвита", выходили газеты "Новая Украина" и журнал "Литературный засев". Существовал также Общественный Комитет и националистическое подполье. В 1942-1944 годах к восстановленной УАПЦ присоединился митрополит Т. Будловский.

Освобождение города и послевоенное восстановление

Первая попытка советского наступления на Харьков состоялась в феврале 1943 года, и город на короткое время оказался в руках советских войск, но впоследствии снова был оккупирован немцами. Во время новой немецкой оккупации власть перешла к военной администрации, а значительная часть жителей была выселена.

Окончательное освобождение Харькова произошло 23 августа 1943 года, когда Красное знамя было установлено на здании Госпрома. Хотя полное освобождение войсками генерала И. Конева было установлено 30 августа 1943 года, именно 23 августа отмечается как День освобождения города.

Восстановление и развитие в послевоенные годы

Восстановление разрушенного Харькова началось еще во время войны и продолжалось в течение последующих лет, сопровождаясь реконструкцией и расширением города. Были восстановлены и построены новые заводы, расширен жилой фонд в результате постройки новых кварталов, таких как Салтовка, Павлово Поле, Рогань, Алексеевка, Холодная Гора, Красная Бавария.

В послевоенный период значительно улучшилось благоустройство города: была начата газификация частных домов, проложен новый водопровод, увеличено количество трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов. В 1975 году был открыт Харьковский метрополитен. Расширена торговая сеть, образовательные учреждения и учреждения здравоохранения. В 1976 году в Харькове действовало 70 больниц с около 60 тысячами коек, где работало около 7 тысяч врачей, что свидетельствует о масштабном восстановлении и развитии города после разрушительных лет оккупации.

OBOZ.UA предлагает узнать, каким был Харьков на рубеже ХІХ-XX веков.

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