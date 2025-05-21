Харьков сквозь годы: в сети показали старые фото города

Харьков был основан в 1654 году как пограничная крепость. На протяжении своей истории город последовательно выполнял функции военно-административного, образовательного, промышленного и научного центра. В XVIII веке стал губернским городом, в начале XX – важным индустриальным центром, а с 1919 до 1934 года – первой столицей УССР.

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История Харькова охватывает более трех с половиной веков, включая этапы развития, оккупации, индустриализации и послевоенного восстановления. В сети обнародовали редкие архивные фотографии города.

История Харькова берет начало в 1654 году, когда его основали как пограничную крепость для защиты от набегов крымских татар и ногайских орд. Город быстро стал административным центром Харьковского слободского казацкого полка.

После ликвидации полкового устройства в 1765 году Харьков приобрел новый статус – губернского города. Это стало началом превращения из укрепления в культурно-экономический центр региона.

На рубеже ХІХ-ХХ веков Харьков уже был крупным промышленным, торговым и научным центром. Именно здесь основывались первые театры, издательства, высшие учебные заведения. Университет, основанный еще в 1805 году, превратился в ведущий центр украинской интеллигенции.

После революционных событий 1917 года Харьков оказался в эпицентре политической борьбы. За короткий промежуток времени в городе сменилось несколько властей – от УНР до большевиков. В декабре 1919 года Харьков перешел под контроль советской власти и стал первой столицей Украинской ССР.

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