Каким был Днепр более 100 лет назад: архивные фото города

Каждый город имеет свои истории, запечатленные в стенах старых зданий и извилистых улицах. Днепр — не исключение, и его прошлое раскрывается на архивных фото, показывающих уникальный образ бывшего Екатеринослава.

Недавно обнародованные снимки проливают свет на одну из старейших улиц города — нынешнюю Короленко, которая когда-то называлась Первозвановская. Эти кадры не только демонстрируют, как выглядели улицы и дома более ста лет назад, но и рассказывают истории людей и событий, которые формировали лицо современного мегаполиса.

Улица Короленко, получившая свое современное название в 1922 году в честь выдающегося писателя Владимира Короленко, является одной из старейших в Днепре. Застройка первых трех ее кварталов началась еще на заре существования города. Например, на месте современной гостиницы "Украина" в конце 19 века располагалась мастерская часового мастера Федора Ковальского.

Долгое время границей улицы была Базарная (ныне Чкалова), за которой находилась пустошь со старыми ветряными мельницами. Со временем эта окраина была самовольно заселена бедняками, образовавшими небольшое поселение Млынки.

Млынки, как и многие другие поселения того времени, были построены из дерева и глины, поэтому часто страдали от пожаров. Крупнейшие из них произошли в 1864 и 1885 годах, когда целые кварталы сгорали дотла. После пожара 1885 года власти запретили бедным семьям возвращаться на это место, и территория пустовала в течение почти четверти века.

Лишь в 1910-х годах там начали появляться новые здания, в частности Красного Креста и недостроенной церкви, строительство которой прервала Первая мировая война. Впоследствии на месте бывшего городского кладбища и Сенной площади был построен самый большой в Днепропетровске стадион.

Первые кварталы Первозвановской принадлежали богатейшим купцам и домовладельцам. Их дома, сохранившиеся на старых фото, свидетельствуют о состоятельности владельцев. Например, левой частью улицы возле Троицкого рынка владел богач Гуреев. А в 1912 году на углу улицы и Екатерининского проспекта был построен огромный дом инженера Хренникова.

Несмотря на это, сама улица была довольно неприметной и мало чем отличалась от других в городе. Улица была не слишком благоустроенной, но в 1900-х годах на ней появились трамвайные пути, что изменило ее вид.

