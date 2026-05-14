Каким был черниговский порт: в сети показали старые фото

В соцсети появились редкие архивные фотографии, демонстрирующие масштабы работы Черниговского речного порта в середине прошлого века. На обнародованных фотографиях, датированных 1963 и 1964 годами, можно увидеть насыщенную жизнь порта, теплоход "Шайтер" и многочисленные суда у причалов.

Эти кадры отражают эпоху, когда Десна была важной транспортной артерией города, а порт работал как мощный промышленный узел. Сегодня речная гавань почти не используется по прямому назначению, поэтому такие снимки вызывают значительный интерес у исследователей и жителей города. Они помогают воссоздать исторический вид правого берега Десны рядом с современным Пешеходным мостом.

История черниговского речного порта

Хотя речная пристань в Чернигове функционировала еще с конца XVIII века, официальная история современного речного порта началась в августе 1964 года. В советский период предприятие стало стратегическим объектом, специализирующимся на добыче и транспортировке минерально-строительных материалов: песка, щебня и мела. Общая территория порта охватывала 20 гектаров, где работали мощные портальные и плавучие краны.

Порт имел уникальные возможности: продолжительность навигации составляла около 240 дней в году – с апреля по декабрь. Предприятие не только принимало грузовые суда длиной до 75 метров, но и выступало судоходной компанией, чьи корабли курсировали не только по Десне, но и по Днепру и Дунаю.

Динамика товарооборота порта ярко иллюстрирует изменения в экономике страны. Если в 1991 году предприятие обрабатывало рекордные 5 160 тысяч тонн грузов, то уже к 1998 году этот показатель упал до критических 37 тысяч тонн.

В период независимости порт прошел через этапы приватизации и смены собственников. По состоянию на середину 2000-х годов контроль над предприятием перешел к АСК "Укррічфлот", которая впоследствии сосредоточила в своих руках более 84% акций. Однако финансовая ситуация оставалась сложной: прибыльные годы сменялись значительными убытками, а активы компании постепенно уменьшались.

Начиная с 2012 года, Черниговский речной порт фактически прекратил свою производственную деятельность. Мощные краны, которые ранее перегружали до полумиллиона тонн товаров ежегодно, остановились.

Архивные фото, появившиеся в Facebook, стали напоминанием о том времени, когда Чернигов имел статус полноценного портового города с развитой логистикой и промышленным флотом.

