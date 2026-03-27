Чернигов в 41-м: в сети показали архивные фото

Чернигов – один из древнейших городов Украины, который славится своим количеством сохранившихся памятников домонгольского периода. Город долгое время был главным соперником Киева за политическое и культурное влияние в Киевской Руси.

Интересно, что именно здесь расположены уникальные Антониевы пещеры, длина которых достигает сотен метров, а местный Детинец помнит шаги самых могущественных князей династии Рюриковичей. Город также известен своей стойкостью, ведь за свою тысячелетнюю историю он неоднократно возрождался из пепла после масштабных разрушений.

Однако едва ли не самым тяжелым испытанием для Чернигова стал XX век, воспоминания о котором до сих пор хранят старые фотографии.

Недавно в популярной соцсети Facebook обнародовали редкие архивные кадры, датируемые 1941 годом. На этих снимках зафиксирован вид города в первые месяцы нацистской оккупации. Центральное место среди опубликованных материалов занимает фотография величественной духовной святыни – Спасо-Преображенского собора.

Спасо-Преображенский (Спасский) собор – это настоящий бриллиант древнерусского зодчества и одно из старейших каменных сооружений Украины. Его заложил около 1030 года князь Мстислав Владимирович, который стремился создать в Чернигове величественный центр, который не уступал бы родительской Десятинной церкви в Киеве.

Летописи свидетельствуют, что на момент смерти князя в 1036 году стены храма уже поднялись на "высоту всадника с поднятой рукой". Впоследствии собор стал усыпальницей для черниговской династии князей, а его архитектура, сочетающая византийские традиции с уникальной пирамидальной композицией, до сих пор поражает исследователей. На протяжении веков храм пережил татарское нашествие, пожары и многочисленные реставрации, в частности в XVII и XIX веках, когда он приобрел свои характерные барочные шпили.

Кроме архитектурной доминанты, серия фотографий содержит и тяжелые документальные кадры.

Остальные фотографии фиксируют трагедию людей, попавших в плен во время ожесточенных боев за город, и служат напоминанием о высокой цене, которую Чернигов заплатил в годы Второй мировой войны.

OBOZ.UA предлагает посмотреть, каким был Чернигов в начале XX века.

