Как менялось Запорожье: старые фото 40-х и 50-х годов

История Запорожья – это увлекательный рассказ о непрерывном возрождении и развитии, охватывающий тысячелетия. От древних поселений до современного мегаполиса, город всегда был важным центром на карте Украины.

Видео дня

Особенно интересен период конца 1940-х и первой половины 1950-х годов, когда Запорожье активно восстанавливалось после разрушительных последствий Второй мировой войны. Это время стало эпохой масштабного развития, сформировавшей значительную часть его современного облика.

Старые фотографии того периода позволяют окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как город шаг за шагом восстанавливался и рос.

Послевоенное восстановление и развитие

В конце 1940-х и в начале 1950-х годов Запорожье переживало интенсивный период послевоенного восстановления. Город активно отстраивался, появлялись новые жилые дома, открывались образовательные, медицинские и культурные учреждения, а также торговые точки. Этот период стал фундаментом для дальнейшего развития городской инфраструктуры.

В 1949 году был разработан амбициозный проект объединения нескольких центральных улиц Старого и Нового Запорожья в единый проспект, который сегодня известен как проспект Соборный. Проспект Металлургов, получивший свое современное название в 1961 году, был заложен еще в 1929 году как аллея Энтузиастов, а во время немецкой оккупации носил имя Тараса Шевченко.

Запорожье имеет чрезвычайно богатую и древнюю историю, достигающую тысячелетий. Археологические находки свидетельствуют о существовании поселений на этой территории еще со времен Среднестоговской культуры (V – середина IV тысячелетия до н. э.), в частности на северо-восточном углу острова Хортица. Другим значительным археологическим объектом является Вознесенский комплекс, каменное сооружение, которое связывают с хазарами, булгарским ханом Аспарухом (VII век) или даже Князем Святославом Игоревичем (X век).

В период Второй мировой войны город Запорожье находился под немецкой оккупацией с 4 октября 1941 по 14 октября 1943 года. Первая бомбардировка города состоялась 22 июля 1941 года, а уже 18 августа 1941 года немецкие войска захватили правобережную часть города и начали наступление на остров Хортица. В тот же день советские войска взорвали мост, соединявший Хортицу с правым берегом, а также, по приказу из Москвы, была взорвана плотина Днепровской ГЭС. Этот взрыв вызвал многотысячные жертвы среди гражданского населения и военных из-за неожиданной волны.

Немецкие строительные части восстановили поврежденную часть плотины, а летом 1942 года запустили новое немецкое оборудование гидроэлектростанции. Запорожье играло важную роль в планах немецкого командования, и Адольф Гитлер несколько раз посещал город. Для обороны немцы соорудили Восточный оборонительный вал, укрепленный дотами и противотанковым рвом.

Город был деоккупирован 12-14 октября 1943 года силами 8-й гвардейской армии генерала Василия Чуйкова. Штурм Запорожья вошел в историю как первый успешный ночной танковый штурм крупного города. При отступлении немецкие войска пытались взорвать плотину ДнепроГЭСа, но советским разведчикам удалось предотвратить это.

В послевоенные годы Запорожье активно отстраивалось. К 1947 году была восстановлена работа Днепровской ГЭС, к 1949 году — "Запорожсталь". К концу 1950 года жилой фонд был восстановлен на 90%, а также расширены учебные помещения институтов и средних заведений.

В 1950-1960-х годах были заложены новые жилые массивы, такие как Вознесенка, Космический и Шевченковский. Позже, в 1970-х годах, появились Хортицкий, Бородинский, Осипенковский и Южный микрорайоны.

Город продолжал расти, вводя в эксплуатацию новые заводы и объекты инфраструктуры, включая ДнепроГЭС-2 и Музей истории казачества, открытый в 1983 году. К концу 1980-х годов население Запорожья достигло 900 тысяч человек, что свидетельствует о его значительном развитии и преобразовании.

OBOZ.UA предлагает также взглянуть на фотографии из Запорожья, сделанные более 65 лет назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.