Имел особый шарм: Кременец показали на старых гравюрах

Кременец – это настоящая историческая сокровищница Украины, чей возраст достигает более тысячи лет. Город расположен в окружении живописных гор, создающих уникальный микроклимат и неповторимые пейзажи.

Именно Кременец стал первым европейским городом, который выдержал осаду монгольских орд в далеком 1241 году. На протяжении веков он был мощным образовательным центром, где зарождались традиции ведущих университетов современности.

Здесь переплетались культуры разных народов, оставляя после себя величественные костелы, монастыри и старинные некрополи. Богатая природа и овеянное легендами прошлое и сегодня привлекают тысячи путешественников к этой волынской жемчужине.

История города на старых гравюрах

Недавно в Facebook-сообществе "Путешествие Старым Кордоном" была представлена коллекция старинных гравюр, изображающих Кременец в разные эпохи.

Эти художественные работы позволяют детально рассмотреть город до того, как он приобрел современный вид. Каждая гравюра является не только произведением искусства, но и ценным историческим документом, передающим атмосферу "второго Манчестера", как пророчили Кременцу в конце XIX века.

На иллюстрациях можно увидеть очертания зданий, которые не сохранились до нашего времени, или же изменили свой облик после многочисленных войн. Гравюры акцентируют на рельефе города: глубоких оврагах и крутых склонах, которые делали Кременец почти неприступной крепостью.

Благодаря этой виртуальной выставке каждый желающий может совершить путешествие во времени и увидеть волынский город глазами художников прошлых веков.

Путь от оборонительного форпоста до центра просвещения

История Кременца официально задокументирована с 1227 года, хотя археологические находки свидетельствуют о жизни здесь еще с конца X века. Город прошел через горнило многих битв: от отпора номадам Куремсы до падения замка под натиском казацких полков в 1648 году. Особый расцвет поселения состоялся в XVI веке под патронатом королевы Боны Сфорца, которая способствовала развитию торговли и ремесел. Именно при ее правлении Кременец получил магдебургское право и превратился в один из важнейших экономических узлов Волыни.

В XIX веке город изменил свой статус, превратившись из военной крепости в интеллектуальный центр Правобережной Украины. Открытие Волынской гимназии, а впоследствии лицея, привлекло сюда лучшие научные умы того времени. Книгоиздатели, ботаники и писатели создавали здесь особую культурную среду, которая дала толчок развитию высшего образования в Киеве и Тернополе.

