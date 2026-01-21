Город Самар показали во времена оккупации: уникальные фото 40-х годов

Город Самар – это уникальный исторический край на границе Запорожья и Приднепровья, чья летописная история официально началась еще в 1576 году с грамоты короля Стефана Батория. Основанное на живописных берегах одноименной реки, оно выросло из казацких зимовников и вольных паланок в мощный административный и культурный центр.

Видео дня

Самар славится своим легендарным деревянным Свято-Троицким собором, возведенным без единого гвоздя по приказу последнего кошевого атамана Петра Калнышевского.

На протяжении веков город менял названия и подчинение, но всегда оставался сердцем агломерации и символом несокрушимости местных жителей. Богатство природы и стратегическое расположение на перекрестке торговых путей делали его желанным трофеем для многих империй.

Современное возвращение исторического названия Самар в 2024 году стало актом восстановления справедливости и уважения к казацким корням этой земли. Сегодня город продолжает развиваться, сохраняя память о своих взлетах и трагических испытаниях прошлого века.

Недавно исследователи истории края обнародовали в интернете уникальную серию фотографий, сделанных в 40-х годах прошлого века во время немецкой оккупации. На этих кадрах зафиксировано застывшее время: улицы Новомосковска, старая советская застройка и быт горожан, оказавшихся между двумя тоталитарными огнями.

Фотографии демонстрируют, как жили горожане во времена немецкой оккупации.

История города Самар

Это путь от центра Самарской паланки Войска Запорожского до мощного металлургического узла. До 1794 года город был известен как Новоселица, пока по приказу Екатерины II не получил имперское название Новомосковск. В 1930-х годах город пережил стремительную индустриализацию: был построен крупнейший в Советском Союзе жестянкатальный завод, который обеспечивал оборонную промышленность тонколистовым металлом.

Накануне войны в 1941 году население города достигало почти 39 тысяч жителей, а промышленный потенциал продолжал расти с открытием новых предприятий, таких как шпалопропиточный завод.

Испытания войной и послевоенная трансформация

Период 1940-х годов стал для Самара временем суровых испытаний, начавшихся с революционных потрясений и трагедии Голодомора, который унес жизни более тысячи горожан.

Во время Второй мировой войны город находился в оккупации, а советские войска вернули контроль над ним только 22 сентября 1943 года.

Послевоенное восстановление принесло новую волну развития: расширялись границы города путем присоединения окрестных сел, открывались швейные и мебельные фабрики. Однако коммунистический режим продолжал давление на духовность, повторно закрыв Свято-Троицкий собор в 1963 году под краеведческий музей.

Лишь в конце 80-х годов главная святыня города возобновила свою деятельность, став предвестником будущей независимости и возвращения к истокам.

OBOZ.UA публиковал 100-летние фотографии Львова, которые раскрывают город с новой стороны.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.