Львов на старых фотографиях 1920-х годов: исторические фото: исторические фото

Львов, город с богатой историей, хранит в своих архитектурных памятниках свидетельства прошлых эпох. Особый интерес представляют фотографии межвоенного периода, позволяющие заглянуть во Львов 1920-1930-х годов.

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Эти ретро-фотографии, выполненные с высоким профессионализмом, дают представление о виде храмов и других выдающихся сооружений города столетия назад. Оригиналы этих ценных снимков хранятся в Институте искусств Польской академии наук за рубежом.

Архитектурные памятники Львова

Согласно данным Львовского городского совета, во Львове насчитывается 285 памятников истории, среди которых место захоронения Ивана Федорова имеет национальное значение. Благодаря представленным фотографиям можно детально рассмотреть, как выглядели костелы, соборы и церкви в 1920-1930 годах.

На фотографиях можно увидеть такие выдающиеся сакральные сооружения:

Церковь Пресвятой Евхаристии (1938 г.)

Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1925 г.)

Часовня Боимов (1925 г.)

Архикафедральная базилика Успения Пресвятой Девы Марии (1939 г.)

Армянский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы (1939 г.)

Архикафедральный собор святого Юра (1939 г.)

Костел святого Андрея (1939 г.)

Кроме храмов, на фотографиях представлены и другие знаковые архитектурные объекты Львова:

Дворец Корнякта (1936 г.)

Королевский арсенал (1939 г.)

Черная каменица (1945 г.)

Эти фотографии позволяют перенестись во времени и оценить архитектурное наследие Львова, каким оно было почти столетие назад.

OBOZ.UA ранее публиковал фотографии, каким был главный вокзал Львова в 1940-х годах.

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