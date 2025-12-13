Древний Ужгород: в сети показали захватывающие фото

Ужгород – один из древнейших городов Украины, историческое развитие которого формировалось под влиянием многих государств и культур. Его расположение на важных торговых путях определило стратегическое значение города на протяжении веков.

В ХХ веке Ужгород пережил несколько политических изменений, существенно повлиявших на его облик и урбанистическую структуру. В сети обнародовали редкие фото, которые демонстрируют, каким был город сто лет назад.

Ужгород с давних времен играл роль центра, который контролировал торговые пути через Карпаты. С XI века город находился под властью Венгрии и был укреплен крепостью вместе с замком, который стал ключевым оборонительным объектом региона.

В XIV веке здесь поселился венгерский род Другетов, который расширил и укрепил городские укрепления и способствовал развитию Ужгорода как административного и культурного центра Закарпатья. Позже город вошел в состав Австро-Венгерской империи, что повлияло на архитектуру, промышленность и общую планировку.

Первая половина ХХ века стала для Ужгорода периодом значительных изменений. После распада Австро-Венгрии в 1919 году Закарпатье вместе с городом перешло к Чехословакии, что принесло модернизацию и новую административную модель. В 1938 году в результате Первого Венского арбитража территория была передана Венгрии. После завершения Второй мировой войны Ужгород вошел в состав УССР, что определило дальнейшие урбанистические и социальные трансформации.

