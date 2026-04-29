Житомир более 100 лет назад: в сети показали трамвай. Фото

Электрический трамвай в Житомире имеет более чем столетнюю историю – одну из самых длинных в Украине. И старинные фотографии хранят воспоминания о том, как он выглядел даже в первые годы своего существования.

Один такой кадр, сделанный еще в 1918 году, опубликовала Facebook-страница "Житомир", посвященная фотоистории города. На снимке видно вагон с пассажирами, который движется по улице.

История этого вида транспорта в городе началась с 1895 года, когда тут планировали запустить конный грузовой трамвай для перевозки леса от вокзала до предприятий. Впоследствии проект модернизировали, и вместо конной тяги выбрали электрическую.

Пассажирский электрический трамвай в Житомире официально открыли 22 августа 1899 года. Город стал одним из первых на территории современной Украины, где появился такой транспорт.

В начале ХХ века трамвайная сеть активно развивалась и имела несколько маршрутов, соединявших центр с вокзалом, окрестностями и рекой Тетерев. В течение десятилетий трамвай оставался основным видом городского электротранспорта.

В советский период большинство линий постепенно ликвидировали, и система значительно сократилась. Сегодня в Житомире сохранился лишь один маршрут, но трамвай продолжает оставаться важной частью городской истории и символом развития транспорта конца ХІХ века.

