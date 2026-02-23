Чернигов в начале ХХ века: в сети показали атмосферное фото

Пятницкая церковь в Чернигове – уникальный памятник архитектуры, судьба которого во многом перекликается с судьбой одного из древнейших городов Украины. Впервые ее возвели в конце XII – начале XIII в. на черниговском посаде возле торга и назвали в честь святой Параскевы-Пятницы. С тех пор она претерпела многочисленные перестройки.

Как церковь выглядела в начале ХХ века, можно увидеть на фото из книги "Картины церковной жизни Черниговской епархии", изданной в 1911 году. Этот кадр был опубликован на Facebook-странице Черниговского областного исторического музея имени Василия Тарновского.

Возвели церковь в самом центре города. Имя дали в честь святой, которая считается покровительницей торговли, сельского хозяйства, семьи. Существует предположение, что самая первая Пятницкая церковь была построена на средства киевского князя Игоря. Впрочем, ученые рассматривают и другое предположение – на строительство дали деньги богатые купцы.

За свою историю Пятницкая церковь в Чернигове не раз подвергалась перестройке. Порой, работы меняли ее вид до неузнаваемости. Оригинальное сооружение было выполнено по всем канонам древнерусской архитектуры. А вот первое упоминание о реставрации храма датируется 1670 годом, когда на средства черниговского полковника Василия Дунина-Борковского была сделана новая кровля. В 1676 и 1690-х гг. им же была проведена полная реставрация и перестройка церкви в стиле украинского барокко. Предположительно работы велись под руководством архитектора Ивана Зарудного. После реставрации церковь приобрела вид семикупольного храма с барочными фронтонами (на восточном очерчивался герб гетмана Ивана Мазепы). Эти очертания мы и видим на опубликованном снимке.

В 1750 году в монастыре произошел пожар, от которого пострадала и церковь. В 1755 году храм был восстановлен. Во время работ к нему были добавлены барочные пристройки, венчали которые небольшие грушевидные купола – характерный признак стиля казацкого барокко.

Во время Второй мировой войны Пятницкая церковь претерпела значительные разрушения. Советская власть пыталась списать все на последствия немецких авиаударов по Чернигову в 1941 году, однако фотодокументы свидетельствуют – храм оставался неповрежденным на протяжении всего периода оккупации города.

Тем не менее реконструкцию, которая придала церкви современный вид, провели уже в послевоенные годы – она была завершена в 1962 году. Руководил работами выдающийся исследователь древнерусского зодчества Петр Барановский. Во время реконструкции не были восстановлены первоначальные боковые притворы, а также пристройки ХѴІІ-ХІХ вв., а ротонда-колокольня была разобрана. По инициативе Барановского Пятницкой церкви вернули характерные для древнерусской архитектуры черты. Сегодня храм предстает как почти квадратное четырехстолпное крестовокупольное сооружение с выразительным вертикальным силуэтом. Переход от основания к барабану осуществлен с помощью трехступенчатых арок-закомар, фасады расчленены пилястрами и полуколоннами, а окна и арки имеют стрельчатые очертания, что создает ощущение движения вверх.

К сожалению, в новейшей истории святыня снова получила повреждения – 19 августа 2023 года в результате российского ракетного удара по центру Чернигова пострадали и здания вокруг нее. Тогда среди пострадавших оказались люди, которые возвращались с праздничного богослужения.

Тем не менее, несмотря на многочисленные разрушения и перестройки, Пятницкая церковь остается символом города и живым свидетельством сложной, многослойной истории Чернигова.

