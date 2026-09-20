Ужгород в 40-х: в сети появилось уникальное фото набережной

Река Уж дала Ужгороду не только название — она определила его планировку и характер. Когда-то её воды затопляли прибрежные улицы, пока стихию не обуздали с помощью набережной.

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Как выглядел берег Ужа в 1943 году, показали в Facebook-сообществе "Made in Uzhgorod". На снимке мы видим городской район под названием Малый Галагов, застроенный в основном в 1920–1930-х годах. То есть перед нами — современная для тех времен архитектура.

Но вернёмся к Ужу. Переломным стал 1923 год, когда в городе, который на тот момент входил в состав Чехословакии, начались масштабные работы по регулированию реки. Берега осушали, укрепляли камнями, а освобожденную от паводковой угрозы прибрежную полосу отводили под улицы и застройку. Именно тогда правый берег Ужа приобрел тот облик, который мы сейчас знаем как Набережную Независимости. В 1928 году чешские ботаники высадили вдоль нее липовую аллею — более 300 деревьев, растянувшихся на 2,2 километра. Сегодня это одна из самых длинных липовых аллей в Европе и главная гордость ужгородской набережной.

Параллельно на левом берегу формировались Киевская, Православная и Славянская набережные — каждая со своим характером и своей застройкой. Вместе они создали тот облик речного Ужгорода, который попадал на открытки и привлекал туристов.

Сегодня набережная Независимости — одна из самых популярных локаций в городе. Особенно прекрасна она в период цветения лип. Грамотно проведенное благоустройство превратило источник неприятностей в одно из лучших мест Ужгорода.

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