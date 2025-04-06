Чернигов 100 лет назад: в сети показали историческое фото

Чернигов возник в конце VII века вблизи места слияния рек Стержень и Десна. В период средневековья он быстро превратился в один из ключевых политических и культурных центров Киевской Руси. По оценкам современных историков, город был не только значимым региональным центром, но и входил в число крупнейших городских образований Европы того времени.

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В период расцвета Черниговское княжество охватывало обширные территории от Кубани и Керченского полуострова до земель Мурома, Рязани и части современной Московской области. Конечно, жизнь города невозможно представить без базара. В сети показали уникальное архивное фото центрального рынка.

До 1871 центральный рынок располагался на главной площади – в непосредственной близости к Пятницкой церкви. Церковь была освящена в честь святой Параскевы Пятницы – покровительницы торговли и купцов. Именно поэтому считалось, что торговля здесь будет успешной, а рынок – прибыльным и людным.

Торговля проходила строго в определенные дни – понедельник, среду и пятницу. Такой график был регламентирован законодательством, упорядочивающим торговую деятельность в городах. Чтобы не возникало путаницы, в дни базара на площади поднимали специальное знамя – ориентир для горожан и продавцов.

Черниговский базар во второй половине XIX века выполнял функцию не только торгового, но и коммуникационного, социального и культурного пространства. Благодаря многочисленным приезжим посетители могли узнавать последние новости из окрестных городов и сел.

Для тех, кто прибывал в Чернигов из других городов, рынок мог стать местом временного убежища. Продавцы часто сдавали комнаты для ночлега или подсказывали, где найти недорогой ночлег. Такие "народные гостиницы" – частные комнаты, которые делили несколько постояльцев – нередко удобнее и дешевле.

Рынок жил не только торговлей. Маленькие представления становились частью повседневной жизни площади. Недалеко от Пятницкой церкви иногда можно было услышать пение слепых лирников, исполнявших казацкие думы.

Во второй половине XIX века рынок начал менять свою локацию. В 1871 году его часть была перенесена с центральной площади на Александровскую – современную территорию вблизи Центрального рынка. Там начала формироваться новая торговая ячейка, приспособленная к изменениям и возрастающим потребностям города.

Кстати, Чернигов – город с уникальной архитектурой. Среди типичной советской застройки и современных многоэтажек можно увидеть аутентичные деревянные дома из прошлых веков. OBOZ.UA публиковал фотографии "кружевных" домов, создающих неповторимый стиль города.

Также OBOZ.UA рассказывал об истории Чернигова и публиковал редкие фото эпохи 1950-х.

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