Был столицей Украины: в сети показали старые фото Харькова

Харьков, второй по численности населения город Украины, имеет богатое историческое наследие, которое в значительной степени формировалось в 20-м веке. Одним из важных периодов в его истории было то, когда город стал столицей Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) с 1919 по 1934 год.

Видео дня

В это время Харьков стал крупным культурным, промышленным и научным центром, а его архитектура пережила настоящий бум конструктивизма. Старые фотографии города позволяют вернуться в те времена и увидеть Харьков таким, как его знали многие десятилетия назад.

История Харькова: от крепости до столицы

Харьков был основан в 1654 году как крепость для защиты от набегов крымских татар и ногайцев. В течение веков город развивался, став полковым центром Харьковского слободского казацкого полка, а в 1765 году получил статус губернского города. В начале XX века Харьков становится важным торговым, промышленным и образовательным центром Слободской Украины в Российской империи. В то же время, росла роль Харькова в политических процессах, ведь именно в этом городе было объявлено о создании Украинской Советской Социалистической Республики.

Период статуса столицы: промышленный и культурный центр

С декабря 1919 Харьков стал первой столицей УССР и оставался ею до 1934 года. Это было время активной индустриализации и научных достижений. Харьков становится важным центром, где развиваются заводы, фабрики, а также активно формируется культурная среда. Здесь впервые в СССР было расщеплено атомное ядро, а город становится площадкой для архитектурных экспериментов.

Архитектурное наследие конструктивизма

Один из самых больших архитектурных трендов того времени — конструктивизм, стал частью образа Харькова. В этот период был построен ряд знаковых построек, среди которых выделяются такие, как Госпром. Этот стиль характеризуется строгими формами, отказом от декоративности и использованием новейших материалов, в частности, железобетона. Сейчас конструктивизм является одной из самых больших архитектурных ценностей Харькова.

Начало строительства Госпрома: интересные факты

Госпром, ставший символом харьковского конструктивизма, не был изначально предусмотрен для этого места. В начале 30-х годов было запланировано, что здание почтамта будет размещаться именно там. Однако конкурс на проектирование этого здания выиграл архитектор Пантелеймон Голосов, но в результате был избран проект молодого студента Аркадия Мордвинова. Здание почтамта 1930 года стало одним из первых в СССР объектов, использовавших железобетонные конструкции.

Символы того времени: архитектурное наследие Харькова

Старые фотографии Харькова демонстрируют, каким был этот город в период "столичества" - поразительная индустриализация, новейшие архитектурные тенденции и огромное количество культурных инициатив. Госпром, с его массивными формами и геометрической четкостью, стал символом не только Харькова, но и целой эпохи конструктивизма. Однако этот стиль просуществовал лишь до начала 40-х годов, уступив место более классическим архитектурным направлениям.

Важно отметить, что Харьков был не только столицей Украины, но и стал символом индустриализации и прогресса. На протяжении веков город развивался как важный экономический центр, где развивались разные отрасли промышленности, науки и культуры. Харьковские заводы, научные учреждения и университеты внесли значительный вклад в развитие всей страны. Сегодня старые фотографии и архитектура напоминают о славных временах этого города, который, несмотря на многочисленные трудности, продолжает оставаться важным центром украинской культуры.

OBOZ.UA ранее публиковал, каким Харьков был в 1930-х годах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.