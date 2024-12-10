Город не узнать: в сети показали Харьков в 1930-х годах

Харьков – один из самых больших городов Украины, крупный промышленный и научный центр. Поселение было основано в 1654 году как крепость для сдерживания набегов крымских татар и ногайцев. Позже после отмены казачьего устройства Слобожанщины Харьков стал губернским городом.

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События начала XX века привели к резкому росту значения города. Харьков стал культурным, торговым, промышленным и образовательным центром на территории восточной Украины. В сети и показали архивные фото города в 1930-е годы, когда Харьков был первой столицей Украины.

Город имеет давнюю историю. На месте Харькова еще при Киевской Руси располагался древний город Донец. Современное название происходит, вероятно, от одноименной. Есть и версия, что название возникло от основателя поселения хутора Харькова казака Харитона (Харька).

До 1765 Харьков был полковым центром Харьковского слободского казацкого полка.

Харьков издавна был научным и культурным центром. Важным событием стало основание в 1805 Харьковского университета. Здесь появились первые издания по языкознанию, этнографии, истории, литературные произведения на народном языке.

После 1917 Харьковом руководили представители разных властей, в том числе и Украинская социал-демократическая рабочая партия, эсеры, большевики, ЗСПУ и другие.

С декабря 1919 по январь 1934 года Харьков стал первой столицей УССР. С этого времени началась эпоха индустриализации. Численность населения резко возросла, потому что начали строиться заводы и фабрики, за счет чего развивалась и трудовая миграция. Среди крупнейших заводов – Харьковский тракторный, турбогенераторный, станкостроительный, электротехнический и т.д.

Немецкая армия оккупировала город в октябре 1941 года. Историки говорят, что Харьков был одним из самых разрушенных городов в Европе во время Второй мировой.

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