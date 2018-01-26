В Италии поступило в продажу лекарство от редкой болезни

В Италии поступил в продажу лекарственный препарат "IL COLLIRIO" от редкой болезни глаз – нейротрофического кератита.

Об этом сообщает местное издание Repubblica.

Лекарство разработала итальянская биофармацевтическая компания Dompе под руководством нобелевского лауреата Риты Леви Монтальчини. До нынешнего момента не было удовлетворительного лечения данного заболевания, вызывающего прогрессирующую потерю зрения из-за быстрой дегенерации роговицы вследствие повреждения тройничного нерва.

На базе препарата проводились десятилетние исследования. Монтальчини обнаружила фактор роста нервов. Отмечается, что лекарство можно применять и к другим заболеваниям глаз.

Cenegermin - это название активного ингредиента препарата. Он является рекомбинантной версией фактора роста человеческого нерва (Ngf), разработанного с использованием оригинального биотехнологического производственного процесса Dompе.

Отмечается, что глазные капли помогут пациентам с умеренным или тяжелым нейротрофическим кератитом восстановить нормальные процессы заживления глаз и восстановят поврежденную роговицу.

Этот препарат был разработан в исследовательском и производственном центре Dompé в Л'Акуиле благодаря технологии рекомбинантной ДНК с использованием бактерий, в которые вводится ген. Он позволяет самим живым организмам производить фактор роста человеческого нерва. Препарат получил от AIFA (Итальянское агентство лекарственных средств, - Ред.) требование терапевтических инноваций, затем он был включен в фонд инновационных препаратов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украину доставили лекарство для лечения редкой болезни.