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14 января • обновлено в 16:56
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Татьяна Тимочко
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Як в Росію йдуть радіоактивні води з Донбасу

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Внаслідок російської агресії на Донбасі ми спостерігаємо грандіозні негативні наслідки для довкілля. Після того, як розпочалася агресія, сотні тисяч гектарів заповідних і степових ділянок були знищені внаслідок пересування важкої військової техніки з російської сторони, що підтверджують космічні знімки, які опублікували американці і англійці ще в 2014-2015 роках.

Було знищено приміщення Луганського степового природного заповідника, внаслідок пожеж були знищені величезні лісові території.

Але найгірше відбувається просто зараз, в останні два роки, коли на окупованій території окупаційна влада припинила діяльність шахт. Припинено відкачування шахтних вод на окупованій території.

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Оскільки картографічний ухил йде в бік території, яка контролюється українською владою, шахтні води з окупованої території переходять на нашу територію, спричиняючи підтоплення значно більших площ.

Найгірше відбувається з шахтою "Юнком", де в 1970-80-х роках московськими науковими інститутами був зроблений експериментальний ядерний вибух. Там бут утворений ядерний об’єкт, який був законсервований.

Шахта "Юнком" на Донбасі несе радіоактивну загрозу

Шахта "Юнком" на Донбасі несе радіоактивну загрозу

Шахта "Юнком" перебувала під дуже ретельною увагою українських природоохоронних служб всі роки незалежності. Попри серйозні економічні витрати, шахтні води з "Юнкома" весь час відкачувались.

Але минулого року окупаційна влада ухвалила рішення про припинення відкачування вод з шахти "Юнком". Внаслідок цього радіоактивні елементи, мігруючи через підземні горизонти можуть потрапити в Сіверський Донець, який тече по території України і завершує свою течію саме на півдні Російської Федерації в Ростовській області.

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Таким чином, до Росії можуть потрапити радіоактивні елементи, але причиною тому – рішення російських окупантів, які припинили відкачування шахтних вод на шахті "Юнком".

Просто зараз я перебуваю в Донецькій області, зустрічалась із заступником губернатора саме по цьому питанню. Тут є ще й "Торецьквугілля" - величезне об’єднання, 6 шахт. Три з них знаходяться на окупованій території, а три – на нашій. Тепер топляться наші шахти – внаслідок того, що вони припинили відкачування шахтних вод. Шахти просто закрили.

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Автор
Татьяна Тимочко
Темы
Российско-украинский конфликт Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Экология шахты Новости Донбасса Новости России
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