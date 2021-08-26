В Японии нашли способ "добывать" энергию из морского ветра

Власти Японии решили построить в прибрежных водах плавучие ветряные электростанции. Вместо того, чтобы использовать ископаемое топливо, энергию будут добывать прямо "из воздуха".

Об этом сообщается на сайте компании RWE Renewables, которая подписала соглашение с Kansai Electric Power. Согласно документу, предприятия совместно изучат возможность реализации крупномасштабного морского ветроэнергетического проекта в японских водах.

Операционный директор RWE по ветряным проектам Свен Утермелен указал на большой потенциал для создания плавучих ветряных электростанций по всему миру – особенно в странах с глубокими прибрежными водами.

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По словам исполнительного вице-президента Kansai EPCO Нозоми Мори, этот проект может привести к полному отказу от углеводородной электрогенерации до 2050 года.

Плавучие морские ветряные турбины отличаются от турбин, закрепленных на дне водоема. Новые электростанции будут устанавливаться поверх плавучих конструкций, которые прикреплены к морскому дну с помощью швартовных канатов и якорей.

Одним из преимуществ таких турбин по сравнению с их более старыми аналогами является то, что они могут быть установлены гораздо дальше от берега, на глубоководных участках моря.

Консалтинговая фирма Carbon Trust отметила, что на таких участках можно получить более стабильные ветровые ресурсы, то есть плавучие ветровые турбины могут обеспечить более высокую продуктивность.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанская компания Acciona в Мексике построила ветровую электростанцию и сняла весь процесс строительства на видео.

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