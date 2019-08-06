Україна увійшла в ТОП-5 країн Європи за кількістю вітроелектростанцій

За підсумками першого півріччя 2019 року Україна увійшла до п'ятірки європейських країн-лідерів за темпами установки вітрових електростанцій.

Рейтинг опублікувала Асоціація власників вітроелектростанцій Wind Europe. Згідно з наведеними даними, в Україні за 6 місяців встановили вітроелектростанцій загальною потужністю 262 МВт.

Цей показник майже в два рази відстає від лідера за півріччя – Франції, яка поставила станцій загальною потужністю в 523 МВт. Традиційно порівняємо показник піврічного приросту потужності по Україні з потужністю самого великого, Ботієвського, вітропарку – 200 МВт.

Україна увійшла в ТОП-5 країн-лідерів приросту потужності наземних ВЕС за півроку

Перша п'ятірка країн виглядає наступним чином:

Франція (523 МВт) Швеція (459 МВт) Німеччина (287 МВт) Італія (286 МВт) Україна (262 МВт)

Повний перелік країн, які увійшли в рейтинг:

Рейтинг країн за обсягом встановленої потужності ВЕС за півроку Windeurope

Зауважимо, що Великобританія, яка посіла лише восьме місце в списку підключень наземних станцій, має абсолютне лідерство в першості по офшорним станціям (Див. праву колонку в основній таблиці вище). І тут її потужність майже вдвічі більше показника "наземного переможця": 931 МВт проти 523.

У цю картину повністю вписуються значні успіхи Великобританії в вітровій енергетиці. Як нещодавно повідомляв OBOZREVATEL, вітрові електростанції Шотландії за півроку виробили стільки електроенергії, скільки вистачило б, щоб удвічі покрити потреби всіх домогосподарств в країні. Тоді турбіни ветропарків виробили майже 10 млн МВт*год електроенергії.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!