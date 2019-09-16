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16 вересня • оновлено в 11:18
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/ Вітрова енергетика

Інвестори з Німеччини почнуть будувати в Україні вітрогенератори

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Німецька компанія Notus Energy побудує на півдні України три масштабних вітроелектростанції загальною потужністю 270 МВт.

Про це повідомляє профільне видання ReNews, підкреслюючи, що права на будівництво були придбані представниками компанії ще в квітні.

Інвестори з Німеччини почнуть будувати в Україні вітрогенератори

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Как будут выглядеть ветрогенераторы будущего. 10 оригинальных разработок

За даними компанії, генератори будуть розташовані в 30 кілометрах на заході від Одеси, в Овідіопольському районі, близько селищ Лібенталь, Роксолани і Овідіополь.

Інвестори планують завершити будівництво до 2021 року, тоді ж хочуть запустити генератори в роботу.

За даними компанії, всього на території України встановлять 54 турбіни заввишки 250 метрів і потужністю 5 МВт кожна.

"Ми прийняли проект на більш просунутій стадії від місцевого партнера і в даний час готуємо деталі остаточного інвестиційного рішення", - заявив генеральний директор компанії Notus Energy Хайнер Роджер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні Шотландія знайшла вигоду від найсильнішого вітру: масштаби буде важко уявити /

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Тема
Вітрогенератори
Місце
Україна Одеса
Тег
Альтернативна енергетика
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
В 1941 немцы тоже много чему учили укров...
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