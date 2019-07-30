Нафтові монстри переходять на вітрову енергію - Саудівська Аравія і тут у лідерах

Саудівська Аравія, найбільший в світі експортер нафти, готова почати виробляти електроенергію з енергії вітру.

Планується, що через 3 роки запрацює найбільша на Близькому Сході вітрова електростанція, повідомляє Bloomberg. Проект спрямований на зниження попиту на викопне паливо за рахунок використання відновлюваної енергії.

Новий вітропарк повинен почати виробництво електроенергії в першому кварталі 2022 року. Його потужність буде 400 МВт – це в 2 рази більше, ніж найпотужніша в Україні Ботієвська вітрова електростанція.

Фінансуванням проекту займуться підрозділу відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) французької електроенергетичної компанії Electricite de France SA і інвесткомпанії Mubadala Investment Co.

Вітрову електростанцію побудують на північному заході Саудівської Аравії в місті думати аль-Джандан. Раніше, в 2017 році, в цьому регіоні державна саудівська компанія Aramco встановила єдину вітрову турбіну.

Саудівська Аравія має намір посилено розвивати напрямок альтернативної енергетики, щоб відлучити свою економіку від нафти. Країна хоче перейти на поновлювані джерела енергії і природний газ, щоб вивільнити приблизно 600 тисяч барелів нафти, які вона зараз спалює кожен день для вироблення електроенергії.

Саудівська Аравія налаштована серйозно: міністерство енергетики країни попередньо підготувало 60 компаній для участі в тендерах на будівництво 12 проектів в галузі альтернативної енергетики в цьому році. Уряд планує таким образів додати 3 тисячі МВт поновлюваних потужностей.

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