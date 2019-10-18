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18 октября • обновлено в 16:18
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/ Ветровая энергетика

"Гигантская турбина": в США запустят самую большую в мире волновую электростанцию

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Ирландская компания Ocean Energy завершила создание экспериментальной волновой электростанции на Гавайях, которая представляет из себя поглощающий энергию волн буй весом 826 тонн.

Об этом сообщает HighTechPlus. По данным инженеров, установка генерирует порядка 1,25 МВт энергии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Процесс строительства волновой турбины Ocean Energy

Процесс строительства волновой турбины Ocean Energy

fastcompany.com

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Во время работы установка способна обеспечить электроэнергией порядка 18 тыс. человек. Стоит отметить, что создание установки должно было закончиться весной, однако затянулось до осени.

Процесс строительства волновой турбины Ocean Energy

Процесс строительства волновой турбины Ocean Energy

fastcompany.com

Процесс строительства волновой турбины Ocean Energy

Процесс строительства волновой турбины Ocean Energy

fastcompany.com

Процесс строительства волновой турбины Ocean Energy

Процесс строительства волновой турбины Ocean Energy

fastcompany.com

Процесс строительства волновой турбины Ocean Energy

Процесс строительства волновой турбины Ocean Energy

fastcompany.com

Процесс строительства волновой турбины Ocean Energy

Процесс строительства волновой турбины Ocean Energy

fastcompany.com

Если эксперимент на Гавайях закончится успехом, установку вернут обратно к североамериканскому побережью. В районе города Ньюпорт, штат Орегон, будут проходить дальнейшие испытания.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Индийском океане на Мальдивских островах построили самую большую в мире плавучую солнечную электростанцию SolarSea

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Место
США
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика
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